СБУ усилила меры безопасности в Киеве: введен "желтый" уровень террористических угроз

Служба безопасности Украины ввела усиленный график дежурств личного состава правоохранителей в столичном регионе. Установлен повышенный "желтый" уровень террористических угроз.

Служба безопасности Украины (СБУ) усилила меры безопасности в Киеве и области, установив повышенный "желтый" уровень террористических угроз. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Решение об усилении мер приняли после захвата заложников в Луцке 21 июля.

"Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе", – говорится в сообщении.

В столичном регионе ввели усиленный график дежурств личного состава правоохранителей.

"Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", – сообщили в СБУ.

Начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш отметил, что спецслужба обращает особое внимание на ситуацию с безопасностью в киевском регионе независимо от заявлений политических сил или представителей местной власти.

"Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью является в столице привычным явлением для силовых органов", – добавил Головаш.

Министерство внутренних дел ранее сообщало об усилении мер безопасности в девяти областях Украины.