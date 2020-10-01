В Украине снова установлен антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине от коронавируса умерли 64 человека.

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

За прошлые сутки в Украине подтверждено 4069 случаев коронавирусной инфекции, общее количество выросло до 213 028. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованные 1 октября.

Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 64 человека, общее количество летальных случаев достигло 4193. Выздоровели уже 94 443 человека, в том числе 2083 – за последние сутки. Продолжают болеть 114 392 украинца.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

Винницкая область – 6308;

Волынская область – 8194;

Днепропетровская область – 6088;

Донецкая область – 3557;

Житомирская область – 6088;

Закарпатская область – 9918;

Запорожская область – 4128;

Ивано-Франковская область – 13 837;

Киев – 23 155;

Киевская область – 9279;

Кировоградская область – 1127;

Луганская область – 1091;

Львовская область – 20 590;

Николаевская область – 3270;

Одесская область – 13 789;

Полтавская область – 2345;

Ровенская область – 12 554;

Сумская область – 4435;

Тернопольская область – 13 767;

Харьковская область – 19 128;

Херсонская область – 1168;

Хмельницкая область – 6188;

Черкасская область – 4165;

Черновицкая область – 14 605;

Черниговская область – 4254.

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.