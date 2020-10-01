В Украине снова установлен антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

За прошлые сутки в Украине подтверждено 4069 случаев коронавирусной инфекции, общее количество выросло до 213 028. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованные 1 октября.
Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 64 человека, общее количество летальных случаев достигло 4193. Выздоровели уже 94 443 человека, в том числе 2083 – за последние сутки. Продолжают болеть 114 392 украинца.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33,97 млн. Украина занимает 25-е место по количеству инфицированных.