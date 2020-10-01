ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине снова установлен антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине от коронавируса умерли 64 человека.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев COVID-19
В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

За прошлые сутки в Украине подтверждено 4069 случаев коронавирусной инфекции, общее количество выросло до 213 028. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованные 1 октября.

Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 64 человека, общее количество летальных случаев достигло 4193. Выздоровели уже 94 443 человека, в том числе 2083 – за последние сутки. Продолжают болеть 114 392 украинца. 

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 6308;
  • Волынская область – 8194;
  • Днепропетровская область – 6088;
  • Донецкая область – 3557;
  • Житомирская область – 6088;
  • Закарпатская область – 9918;
  • Запорожская область – 4128;
  • Ивано-Франковская область – 13 837;
  • Киев – 23 155;
  • Киевская область – 9279;
  • Кировоградская область – 1127;
  • Луганская область – 1091;
  • Львовская область – 20 590;
  • Николаевская область – 3270;
  • Одесская область – 13 789;
  • Полтавская область – 2345;
  • Ровенская область – 12 554;
  • Сумская область – 4435;
  • Тернопольская область – 13 767;
  • Харьковская область – 19 128;
  • Херсонская область – 1168;
  • Хмельницкая область – 6188;
  • Черкасская область – 4165;
  • Черновицкая область – 14 605;
  • Черниговская область – 4254.

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33,97 млн. Украина занимает 25-е место по количеству инфицированных.

Теги: Украина, рекорд, антирекорд, жертвы, украинцы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
"Очень скучал за холодной водой". Бабкин в 7.00 утра искупался в открытом водоеме
"Очень скучал за холодной водой". Бабкин в 7.00 утра искупался в открытом водоеме
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Хоск, победившая алкоголизм, заявила о беременности
Хоск, победившая алкоголизм, заявила о беременности
Андрей Шевченко показал, как сыновья поздравили его с 44-летием
Андрей Шевченко показал, как сыновья поздравили его с 44-летием
  Tvorchi выпустили лирик-видео на песню Yellow sands, записанную с Паш. Видео
  Tvorchi выпустили лирик-видео на песню Yellow sands, записанную с Паш. Видео
"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом
"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Надень себе на х...й "Листерман!"
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Надень себе на х...й "Листерман!" G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS