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Эпидемия COVID-19. В Украине новый антирекорд

За сутки в Украине от коронавируса умерло 68 человек, 2148 выздоровели.

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В Украине третий день фиксируют рекордное число новых случаев COVID-19
В Украине третий день фиксируют рекордное число новых случаев COVID-19
Фото: EPA

За сутки в Украине выявлено 4633 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 2 октября.

За сутки от коронавируса умерло 68 человек, 2148 выздоровели.

В целом с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 6452;
  • Волынская область – 8325;
  • Днепропетровская область – 6422;
  • Донецкая область – 3650;
  • Житомирская область – 6265;
  • Закарпатская область – 10 004;
  • Запорожская область – 4284;
  • Ивано-Франковская область – 13 968;
  • Киев – 23 602;
  • Киевская область – 9428;
  • Кировоградская область – 1141;
  • Луганская область – 1140;
  • Львовская область – 20 826;
  • Николаевская область – 3369;
  • Одесская область – 14 069;
  • Полтавская область – 2512;
  • Ровенская область – 12 770;
  • Сумская область – 4677;
  • Тернопольская область – 13 996;
  • Харьковская область – 19 588;
  • Херсонская область – 1250;
  • Хмельницкая область – 6432;
  • Черкасская область – 4295;
  • Черновицкая область – 14 787;
  • Черниговская область – 4409.

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 2 октября достигло почти 34,3 млн, умерло 1 млн 23 тыс. пациентов, выздоровело 23,8 млн заболевших.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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