Эпидемия COVID-19. В Украине новый антирекорд

За сутки в Украине выявлено 4633 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 2 октября.
За сутки от коронавируса умерло 68 человек, 2148 выздоровели.
В целом с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
В Украине третий день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 2 октября достигло почти 34,3 млн, умерло 1 млн 23 тыс. пациентов, выздоровело 23,8 млн заболевших.