Эпидемия COVID-19. В Украине новый антирекорд

За сутки в Украине от коронавируса умерло 68 человек, 2148 выздоровели.

В Украине третий день фиксируют рекордное число новых случаев COVID-19 Фото: EPA

За сутки в Украине выявлено 4633 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 2 октября.

За сутки от коронавируса умерло 68 человек, 2148 выздоровели.

В целом с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 6452;

Волынская область – 8325;

Днепропетровская область – 6422;

Донецкая область – 3650;

Житомирская область – 6265;

Закарпатская область – 10 004;

Запорожская область – 4284;

Ивано-Франковская область – 13 968;

Киев – 23 602;

Киевская область – 9428;

Кировоградская область – 1141;

Луганская область – 1140;

Львовская область – 20 826;

Николаевская область – 3369;

Одесская область – 14 069;

Полтавская область – 2512;

Ровенская область – 12 770;

Сумская область – 4677;

Тернопольская область – 13 996;

Харьковская область – 19 588;

Херсонская область – 1250;

Хмельницкая область – 6432;

Черкасская область – 4295;

Черновицкая область – 14 787;

Черниговская область – 4409.

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 2 октября достигло почти 34,3 млн, умерло 1 млн 23 тыс. пациентов, выздоровело 23,8 млн заболевших.