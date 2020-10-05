В Украине впервые за пять дней зафиксировали менее 4 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 230 236 случаев COVID-19.

В Украине выздоровело более 100 тыс. пациентов с COVID-19 Фото: EPA

За прошлые сутки в Украине подтвердили 3774 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 5 октября.

Умерло за сутки 33 человека, выздоровело 1145.

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 230 236 случаев COVID-19, 4430 человек умерли, 101 252 выздоровели.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 6822;

Волынская область – 8734;

Днепропетровская область – 7137;

Донецкая область – 4413;

Житомирская область – 6934;

Закарпатская область – 10 219;

Запорожская область – 4630;

Ивано-Франковская область – 14 345;

Киев – 24 736;

Киевская область – 9918;

Кировоградская область – 1184;

Луганская область – 1294;

Львовская область – 21 294;

Николаевская область – 3819;

Одесская область – 14 729;

Полтавская область – 2965;

Ровенская область – 13 248;

Сумская область – 5453;

Тернопольская область – 14 421;

Харьковская область – 20 964;

Херсонская область – 1496;

Хмельницкая область – 6968;

Черкасская область – 4550;

Черновицкая область – 15 286

Черниговская область – 4677.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине до этого пять дней подряд фиксировали более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Показатели за 3 октября вошли в тройку самых высоких с начала эпидемии в стране. 1 октября в Украине подтвердили 4633 новых случая болезни, 2 октября – 4661, 3 октября – 4140.