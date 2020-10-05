В Украине впервые за пять дней зафиксировали менее 4 тыс. случаев COVID-19 за сутки

За прошлые сутки в Украине подтвердили 3774 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 5 октября.
Умерло за сутки 33 человека, выздоровело 1145.
Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 230 236 случаев COVID-19, 4430 человек умерли, 101 252 выздоровели.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине до этого пять дней подряд фиксировали более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Показатели за 3 октября вошли в тройку самых высоких с начала эпидемии в стране. 1 октября в Украине подтвердили 4633 новых случая болезни, 2 октября – 4661, 3 октября – 4140.