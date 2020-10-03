В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

За сутки в Украине выявлено 4661 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 3 октября.
За сутки от коронавируса умерло 92 человека, 2146 выздоровели.
В целом с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболел 222 322 человека, 4353 умерло, 98 737 выздоровело.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
В Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069, 1 октября – 4633.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 3 октября в мире COVID-19 подтвердили у 34,5 млн человек, из них 1,02 млн – умерло, а 23,9 млн – выздоровело.