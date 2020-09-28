Кличко дал номер для жалоб на отказы в тестировании на коронавирус

Если возникает недопонимание с врачом коммунального учреждения о целесообразности тестирования, нужно обращаться на горячую линию департамента здравоохранения КГГА, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Если врач отказывается назначать тестирование на коронавирус при показаниях для этого, пациент может позвонить на горячую линию Киевской городской государственной администрации, сообщил на онлайн-пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко, пишет сайт политика.

"При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решение относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписана декларация с семейным врачом коммунального медучреждения. Если же возникает недопонимание с врачом коммунального учреждения о целесообразности тестирования или других вопросов, обращайтесь на горячую линию департамента здравоохранения КГГА по телефону 278-41-91. Чтобы мы могли выяснить все обстоятельства и оперативно на них отреагировать", – сказал мэр столицы.

За 27 сентября в Киеве лабораторно подтверждено 328 новых случаев коронавирусной болезни, восемь пациентов умерли, 23 преодолели болезнь. За весь период пандемии от коронавирусной болезни выздоровели 6505 жителей Киева, умерли 369 человек, лабораторно подтвержденных случаев заболевания в столице – более 22 тыс.

Кличко рассказал, что в Киеве увеличивают количество тестирований на коронавирус, потому что к медикам обращается все больше пациентов с симптомами инфекции.