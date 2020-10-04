В Украине снова за сутки подтвердили более 4 тыс. случаев COVID-19

Жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине стали уже 4 397 человек, из них 44 – за последние сутки.

Более 100 тыс. украинцев уже переболели COVID-19 Фото: ЕРА

За сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 226 462. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 4 октября.

Жертвами болезни за последние сутки в Украине стали 44 человек, общее количество умерших пациентов достигло 4 397. Выздоровели 3 октября 1 370 человек (всего – 100 107), продолжают болеть 121 958 украинцев.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 6716;

Волынская область – 8591;

Днепропетровская область – 6931;

Донецкая область – 4187;

Житомирская область – 6749;

Закарпатская область – 10 168;

Запорожская область – 4507;

Ивано-Франковская область – 14 232;

Киев – 24 450;

Киевская область – 9752;

Кировоградская область – 1179;

Луганская область – 1288;

Львовская область – 21 194;

Николаевская область – 3650;

Одесская область – 14 539;

Полтавская область – 2812;

Ровенская область – 13 107;

Сумская область – 5171;

Тернопольская область – 14 295;

Харьковская область – 20 584;

Херсонская область – 1427;

Хмельницкая область – 6801;

Черкасская область – 4480;

Черновицкая область – 15 123;

Черниговская область – 4595.

В Украине пятый день подряд фиксируют более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Показатели за 3 октября вошли в тройку самых высоких с начала эпидемии в стране. 1 октября в Украине подтвердили 4633 новых случая болезни, 2 октября – 4661.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.