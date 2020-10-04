В Украине снова за сутки подтвердили более 4 тыс. случаев COVID-19

За сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 226 462. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 4 октября.
Жертвами болезни за последние сутки в Украине стали 44 человек, общее количество умерших пациентов достигло 4 397. Выздоровели 3 октября 1 370 человек (всего – 100 107), продолжают болеть 121 958 украинцев.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
В Украине пятый день подряд фиксируют более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Показатели за 3 октября вошли в тройку самых высоких с начала эпидемии в стране. 1 октября в Украине подтвердили 4633 новых случая болезни, 2 октября – 4661.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.