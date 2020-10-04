ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине снова за сутки подтвердили более 4 тыс. случаев COVID-19

Жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине стали уже 4 397 человек, из них 44 – за последние сутки.

Более 100 тыс. украинцев уже переболели COVID-19
Более 100 тыс. украинцев уже переболели COVID-19
Фото: ЕРА

За сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 226 462. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 4 октября.

Жертвами болезни за последние сутки в Украине стали 44 человек, общее количество умерших пациентов достигло 4 397. Выздоровели 3 октября 1 370 человек (всего – 100 107), продолжают болеть 121 958 украинцев. 

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 6716;
  • Волынская область – 8591;
  • Днепропетровская область – 6931;
  • Донецкая область – 4187;
  • Житомирская область – 6749;
  • Закарпатская область – 10 168;
  • Запорожская область – 4507;
  • Ивано-Франковская область – 14 232;
  • Киев – 24 450;
  • Киевская область – 9752;
  • Кировоградская область – 1179;
  • Луганская область – 1288;
  • Львовская область – 21 194;
  • Николаевская область – 3650;
  • Одесская область – 14 539;
  • Полтавская область – 2812;
  • Ровенская область – 13 107;
  • Сумская область – 5171;
  • Тернопольская область – 14 295;
  • Харьковская область – 20 584;
  • Херсонская область – 1427;
  • Хмельницкая область – 6801;
  • Черкасская область – 4480;
  • Черновицкая область – 15 123;
  • Черниговская область – 4595.

В Украине пятый день подряд фиксируют более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Показатели за 3 октября вошли в тройку самых высоких с начала эпидемии в стране. 1 октября в Украине подтвердили 4633 новых случая болезни, 2 октября – 4661

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, жертвы, украинцы, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS