Офис президента не хочет вводить жесткий карантин в Украине – СМИ

Как заявил источник "Украинской правды", в Офисе президента считают нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса контролируемой.

На Банковой не рассматривают возвращение к жестким карантинным мерам Фото: depositphotos.com

В Офисе президента Украины пока не рассматривают возможность введения в стране жесткого карантина. Об этом высокопоставленный источник в ОПУ сказал "Украинской правде".

"Мы видим тенденцию. Но эта тенденция прослеживается во всем мире. Мы внимательно следим за статистикой, президент ездит по регионам, общаемся с врачами на местах, председателями ОГА"", – сказал собеседник издания.

По его мнению, ситуация сейчас контролируемая.

3 октября в Украине зафиксированы антирекорды суточной заболеваемости (4661) и смертности от COVID-19 (92).

В целом с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболело 222 322 человека, 4353 умерли.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.