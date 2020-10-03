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Больного COVID-19 Порошенко госпитализировали в больницу

Пятого президента Украины, депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Петра Порошенко госпитализировали в одну из киевских больниц. Одна из его дочерей тоже больна COVID-19.

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Порошенко борется с COVID-19
Порошенко борется с COVID-19
Фото: EPA

Пятого президента Украины, депутата Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который недавно заразился коронавирусом, госпитализировали в больницу. Об этом 3 октября сообщила в Facebook пресс-служба "Евросолидарности".

"Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", – цитирует пресс-служба партии жену Петра Порошенко Марину.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/385592575799943/

Коронавирусом заразилась одна из двух дочерей Порошенко. В сообщении "Европейской солидарности" имя дочери не назвали.

Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. По его словам, с этого времени он  лечился дома.

Коронавирусом заразились также некоторые украинские депутаты. В конце августа спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, что коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов и семи работников аппарата Верховной Рады. После этого еще несколько депутатов сообщили о своем инфицировании, в частности: внефракционный народный депутат Муса Магомедов, народный депутат от "Голоса" Кира Рудик и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк. Депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич получила положительный результат теста на COVID-19 уже второй раз. Полгода назад она уже перенесла эту болезнь.

Из-за вспышки COVID-19 среди нардепов в октябре пленарное заседание Рады пройдет один раз – во вторник, 20 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине выявили 4661 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19В целом с начала эпидемии в Украине по состоянию на 3 октября COVID-19 заболело 222 322 человека, 4353 умерли, 98 737 выздоровели.

Теги: Петр Порошенко, больница, Марина Порошенко, болезнь, Яна Зинкевич, Жан Беленюк, Дмитрий Разумков, Европейская солидарность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кира Рудик, коронавирус
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