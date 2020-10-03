Болеют абсолютно все. Единственный вопрос – у кого как протекает болезнь – главврач киевской больницы

Главврач Киевской городской клинической больнице №4 Татьяна Мостепан опровергла распространенное мнение о том, что COVID-19 больше болеют пожилые или люди с хроническими заболеваниями.

Если бы люди более ответственно относились к себе и к своим близким и не пренебрегали элементарными вещами, которые минимизируют риск заражения, можно было бы спасти больше жизней.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявила главврач Киевской городской клинической больнице №4 Татьяна Мостепан.

Она также опровергла распространенное мнение о том, что COVID-19 больше болеют пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями.

"Я бы сказала, что болеют абсолютно все. Единственный вопрос – у кого как протекает болезнь. У молодых людей действительно она протекает легче, у некоторых даже незаметно. А потом, когда уже делают анализ на ИФА, находят иммуноглобулин", – уточнила она.

По мнению Мостепан, если бы люди более ответственно относились к себе и к своим близким и не пренебрегали элементарными вещами, которые минимизируют риск заражения, стольких жертв болезни не было бы.

"У нас есть отделения, в которых не заболел ни один работник, потому что там жестко придерживаются всех противоэпидемических мероприятий. А это люди, которые постоянно работают с коронавирусными больными", – сказала она.

По информации главврача, летальность в больнице составляет около 5%: пролечили более 3,5 тыс., умерло 103 человека.

"В основном это пожилые люди старше 60 лет, которые имели много сопутствующих патологий. Это именно та группа риска, о которой мы все время говорим – ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. У более молодого поколения, как правило, среди сопутствующих болезней были онкологические, СПИД", – рассказала Мостепан.

Люди, имеющие хорошее здоровье, иммунитет, переносят коронавирус более или менее нормально, но группу риска COVID-19 не щадит, заявила она.

По данным на 3 октября, в Киеве за сутки 441 человек заболел COVID-19. Всего за время пандемии подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 24 043, 413 киевлян умерли, 7657 жителей столицы выздоровели.