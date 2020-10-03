Именно сейчас мы входим в настоящую историю коронавируса – главврач киевской больницы

С начала августа в больницы поступают гораздо более тяжелые пациенты, чем раньше. Об этом заявила главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

Для лечения больных нужны не только аппараты ИВЛ, но и специалисты, которые могут с ними работать Фото: ЕРА (архив)

Украина только сейчас входит в ситуацию с коронавирусом, подобную той, которая наблюдалась в Италии. Об этом в интервью "Обозревателю" заявила главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

По информации главврача, сейчас больные поступают гораздо тяжелее, чем раньше – их нельзя даже сравнить с теми больными, которые были еще в июле. С начала августа в больницу, которую возглавляет Мостепан, 80% больных поступило с дыхательной недостаточностью.

"Мне вообще кажется, что именно сейчас мы входим в настоящую историю коронавируса, которую мы наблюдали у наших коллег за рубежом, в Италии. И именно это сейчас начнет происходить у нас в стране", – уточнила она.

По словам Мостепан, больница имеет достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, но нужны еще и специалисты.

"Штат рассчитан на определенное число коек, а когда мы увеличиваем их количество, мы понимаем, что это сверхтяжелые больные, нуждающиеся в постоянном, круглосуточном внимании. Поэтому очень важно, чтобы была абсолютная укомплектованность штата... Если ежедневно будут такие рекорды, которые мы видим сегодня, то не только мы, но и все больницы предстанут перед большой проблемой", – уверена она.