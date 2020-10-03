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КИЕВ

Именно сейчас мы входим в настоящую историю коронавируса – главврач киевской больницы

С начала августа в больницы поступают гораздо более тяжелые пациенты, чем раньше. Об этом заявила главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

Для лечения больных нужны не только аппараты ИВЛ, но и специалисты, которые могут с ними работать
Для лечения больных нужны не только аппараты ИВЛ, но и специалисты, которые могут с ними работать
Фото: ЕРА (архив)

Украина только сейчас входит в ситуацию с коронавирусом, подобную той, которая наблюдалась в Италии. Об этом в интервью "Обозревателю" заявила главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

По информации главврача, сейчас больные поступают гораздо тяжелее, чем раньше – их нельзя даже сравнить с теми больными, которые были еще в июле. С начала августа в больницу, которую возглавляет Мостепан, 80% больных поступило с дыхательной недостаточностью.

"Мне вообще кажется, что именно сейчас мы входим в настоящую историю коронавируса, которую мы наблюдали у наших коллег за рубежом, в Италии. И именно это сейчас начнет происходить у нас в стране", – уточнила она.

По словам Мостепан, больница имеет достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, но нужны еще и специалисты.

"Штат рассчитан на определенное число коек, а когда мы увеличиваем их количество, мы понимаем, что это сверхтяжелые больные, нуждающиеся в постоянном, круглосуточном внимании. Поэтому очень важно, чтобы была абсолютная укомплектованность штата... Если ежедневно будут такие рекорды, которые мы видим сегодня, то не только мы, но и все больницы предстанут перед большой проблемой", – уверена она.

По данным на 3 октября, в Киеве за сутки 441 человек заболел COVID-19. Всего за время пандемии подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 24 043, 413 киевлян умерли, 7657 жителей столицы выздоровели.

В Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции. К утру 3 октября в стране подтверждено 222 322 случая COVID-19. За время пандемии 4353 украинца умерли, 98 737 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, на 3 октября в мире COVID-19 подтвердили у 34,7 млн человек, из них 1,02 млн умерли, а 24,1 млн выздоровели.

В Италии, которая одна из первых приняла на себя удар пандемии, по данным на 3 октября, COVID-19 подтвердили у 320 тыс. человек, почти 36 тыс. умерли, 230 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют сведения Университета Джонса Хопкинса.

Теги: Италия, больница, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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