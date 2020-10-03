У одной из сестер Семеренко обнаружили COVID-19

Олимпийская чемпионка по биатлону Вита Семеренко не принимает участие в сборах национальной команды Украины после положительного теста на коронавирус.

У 34-летней украинской биатлонистки, олимпийской чемпионки 2014 года Виты Семеренко выявили COVID-19, сообщил в Twitter Biathlon.com.ua.

"Вита Семеренко пропускает первый тренировочный сбор в Рупольдинге из-за положительного теста на COVID-19", – сказано в сообщении.

Віта Семеренко пропускає перший тренувальний в Рупольдингу через позитивний тест на COVID-19pic.twitter.com/TEnP22zqQi — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) October 3, 2020

На недельный сбор в Германию мужская и женская команды Украины отправились 2 октября. Затем украинские биатлонисты продолжат подготовку к сезону в Австрии и Финляндии.

2 жовтня, збірнаУкраїни відправилась на закордонний збір до Німеччини. Команда проведе тиждень у Рупольдингу Після короткого збору в Німеччині команда відправиться в Рамзау, де пробуде до 30 жовтня. Далі з 1 листопада запланована вкатка в фінському Воукатті. pic.twitter.com/SoR4ePxdgz — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) October 3, 2020

В составе сборной – сестра-близнец Виты Семеренко Валя, а также чемпион мира Дмитрий Пидручный, который в сентябре переболел коронавирусной инфекцией.