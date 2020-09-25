У Семеренко забрали серебряную медаль Олимпиады 2014

В 2017 году российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову лишили медалей по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 в Сочи. В результате этого решения украинская спортсменка Вита Семеренко из бронзового призера соревнований стала серебряным.

Спортивный арбитражный суд CAS оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову по делу о нарушении антидопинговых правил во время выступлений на Олимпиаде 2014 в Сочи. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Вилухину в 2017 году лишили серебряной медали в спринтерской гонке. Тогда это позволило украинской биатлонистке Вите Семеренко переместиться с третьего на второе место.

Теперь Семеренко вновь стала бронзовым призером Олимпиады 2014, серебряную медаль вернут Вилухиной.

Итальянка Карин Оберхофер, которая на Олимпиаде в Сочи заняла четвертое место в спринтерской гонке, а после дисквалификации Вилухиной стала третьей, лишилась статуса олимпийского призера, пишет УНИАН.

Решением CAS Россия вернулась на второе место в медальном зачете Олимпиады 2014.

Допинговый скандал вокруг российского спорта начался в ноябре 2015 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете говорилось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.

Сборную России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Российская сборная в полном составе также была отстранена от летней Паралимпиады.

В ноябре 2017 года Вилухина заявляла, что ее пробы были "чистыми" и она будет бороться за свою медаль.