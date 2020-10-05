Тренерский штаб сборной Украины вызвал двух футболистов вместо инфицированных коронавирусом

В сборную Украины по футболу вызвали вратаря "Александрии" Юрия Панькива и полузащитника киевского "Динамо" Владимира Шепелева. Решение вызвано выявлением COVID-19 у двух игроков донецкого "Шахтера".

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу срочно вызвал на сборы команды перед матчами в Лиге наций еще двух футболистов – вратаря "Александрии" Юрия Панькива и полузащитника "Динамо" (Киев) Владимира Шепелева.

Об этом 4 октября проинформировала со ссылкой на пресс-атташе сборной Александра Гливинского Украинская ассоциация футбола.

Вызов связан с обнаружением коронавирусной инфекции у двух футболистов сборной, игроков донецкого "Шахтера" Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Для Панькива и Шепелева это первый вызов в главную команду Украины.

5 октября в 11.00 сборная должна вылететь во Францию на товарищескую встречу с местной сборной, которая имеет статус действующего чемпиона мира. Матч должен состояться 7 октября.

На 10 октября запланирован матч Украина – Германия в рамках Лиги наций, а 13 октября украинские футболисты в той же Лиге наций должны сыграть со сборной Испании.

В Украине по состоянию на 4 октября зафиксировано 226 тыс. случаев коронавирусной инфекции. 4397 пациентов с COVID-19 умерли, более 100 тыс. выздоровели.