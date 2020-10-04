У двух футболистов сборной Украины выявлен коронавирус, "Шахтер" уходит на самоизоляцию

COVID-19 выявлен у футболистов донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко и Андрея Пятова. Тесты они сдали перед отъездом в национальную сборную на матчи с Францией, Германией и Испанией.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у футболистов донецкого "Шахтера" Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Об этом 4 октября проинформировал сайт клуба.

"После [состоявшегося сегодня в Чернигове] матча "Десна" – "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными", – говорится в сообщении.

В "Шахтере" отметили, что в связи с этими обстоятельствами клуб "в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего санитарного врача".

"В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", – объяснили в донецком клубе.

Матч в Чернигове завершился 4 октября вничью 2:2.

Национальная сборная Украины по футболу, игроками которой являются Пятов и Степаненко, планировала 7 октября сыграть товарищескую встречу с действующими чемпионами мира из Франции. На 10 октября запланирован матч Украина – Германия в рамках Лиги наций, а 13 октября украинские футболисты в той же Лиге наций должны сыграть со сборной Испании.

В Украине по состоянию на 4 октября зафиксировано 226 тыс. случаев коронавирусной инфекции. 4397 пациентов с COVID-19 умерли, более 100 тыс. выздоровели.