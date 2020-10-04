В Харькове выступила Полякова. По факту нарушения карантина полиция открыла уголовное производство

В полиции Харьковской области заявили, что предупреждали организаторов концерта Ольги Поляковой о недопустимости нарушения карантинных ограничений, однако массовое мероприятие все равно провели.

По факту проведения 3 октября в Новобаварском районе Харькова концерта с участием певицы Ольги Поляковой открыто уголовное производство. Об этом 4 октября проинформировала полиция Харьковской области.

"Несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся концерт, который посетили около 2 тыс. человек... Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что о планах провести концерт 3 октября узнали 1 октября, в связи с чем "было написано письмо в районную администрацию с просьбой указать информацию о мероприятии, в частности об организаторе, и примерное количество участников". Ссылка была на внесение Харькова в "оранжевую" зону карантинных ограничений.

"В письме было указано предупреждение об ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения... 3 октября 40 сотрудников Новобаварского и Холодногорского отделов полиции находились по месту проведения массовых мероприятий с целью разъяснения гражданам правил соблюдения карантина, а также фиксации противоправных действий со стороны организаторов мероприятия", – рассказали в полиции.

Общественное отмечает, что выступление Поляковой анонсировалось как праздничное по случаю Дня работников образования.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

С 28 сентября Харьков находится в "оранжевой" зоне ограничений.

В Украине по состоянию на 4 октября зафиксировано 226 тыс. случаев коронавирусной инфекции. 4397 пациентов с COVID-19 умерли, более 100 тыс. выздоровели.