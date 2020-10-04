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Зеленский о страховании педагогов во время пандемии COVID-19: Нужно понять возможности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос страхования педагогов и учеников во время пандемии коронавирусной инфекции стал особенно актуальным с началом учебного процесса.

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Зеленский: Вопрос, который поднимается, это застраховать всех
Зеленский: Вопрос, который поднимается, – это застраховать всех
Фото: president.gov.ua

Президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с учителями и директорами школ, которая состоялась 3 октября, попросили обратить внимание на страхование педагогов во время пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что вопрос страхования педагогов и школьников стал особенно актуальным с началом учебного процесса. По его мнению, нужно понять возможности, стоимость и сроки, в которые это можно сделать.

"Вопрос, который поднимается, – это застраховать всех. Мы же видим статистику и видим, что учителя в группе риска. Надо подумать над страхованием для них, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, чувствовали себя в безопасности", – сказал президент.

В Украине коронавирусом по состоянию на утро 4 октября заразилось 226 тыс. человек, 4397 пациентов умерли, более 100 тыс. выздоровели, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По состоянию на 4 октября в Украине COVID-19 болеют 1257 школьников и 2158 учителей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: образование, дети, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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