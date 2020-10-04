В Украине на самоизоляции из-за COVID-19 находится более 83 тыс. школьников

По состоянию на 4 октября в Украине COVID-19 болеет 1257 школьников и 2158 учителей. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
По его информации, на самоизоляции находится более 83 тыс учеников. Это дети из классов, в которых есть подтвержденные случаи коронавируса.
"На самоизоляцию дети уходят на 14 дней, потом возвращаются. У нас четко регламентировано постановлением Кабинета Министров, нашими правилами: если в школе более 50% классов пошли на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа", – сказал Степанов.
По его словам, обеспечение школ антисептиками и масками – вопрос компетенции Министерства образования.
В Украине коронавирусом по состоянию на утро 4 октября заразилось 226 тыс. человек, 4397 пациентов умерли, более 100 тыс. выздоровели, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.