Филатов ответил на обвинение в распространении COVID-19: Также мэры заразили Трампа и его супругу

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда неэффективно потратили деньги из фонда на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Филатов (слева): Безусловно, именно украинские мэры и местные выборы виноваты во второй волне пандемии по всему миру Фото: Borys Filatov / Facebook

Городской голова Днепра Борис Филатов ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что заболеваемость COVID-19 в Украине стала расти из-за местных выборов и проведения массовых мероприятий. Пост Филатова опубликован 4 октября в Facebook.

"Безусловно, именно украинские мэры и местные выборы виноваты во второй волне пандемии по всему миру. Они – также причина того, что заболел [пятый президент Украины Петр] Порошенко и другие главы парламентских фракций, и поэтому Верховная Рада вынуждена уйти на карантин. Также мэры заразили коронавирусом даже [президента США] Дональда Трампа и его супругу", – написал мэр.

Он подчеркнул, что можно сколько угодно "валить с больной головы на здоровую".

"Но в историю, парни, вы уже вошли. Как те люди, которые в разгар эпидемии растратили деньги из национального коронавирусного фонда не на приобретение лекарств и ИВЛ, а на строительство дорог, пиар и доплаты чиновникам", – подчеркнул Филатов.

18 сентября на брифинге в Тернопольской области Зеленский заявил, что в Украине была бы меньшая заболеваемость COVID-19, если бы не проводились местные выборы.

"Всегда люди ориентируются на лидера... Если люди видят, что глава села или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, нет ничего страшного… Что можно проводить День города и собирать по 20–30 тысяч человек... Люди видят, ориентируются и так себя ведут. Ответственность именно на таком руководстве", – сказал президент.

В Украине коронавирусом по состоянию на утро 4 октября заразилось 226 тыс. человек, 4397 пациентов умерли, более 100 тыс. выздоровели, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.