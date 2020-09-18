Зеленский: "Если бы не местные выборы, заболеваемость COVID-19 в Украине была бы меньше"

Если бы в Украине не проводились местные выборы, уровень распространяемости коронавируса был бы меньше, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Тернопольской области 18 сентября заявил, что в Украине была бы меньшая заболеваемость COVID-19, если бы не проводились местные выборы. Видео выступления Зеленского опубликовано на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Я считаю, что, если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболеваемость [COVID-19] у нас была бы меньше. Я говорю правду. Всегда люди ориентируются на лидера... Если люди видят, что глава села или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, нет ничего страшного… Что можно проводить День города и собирать по 20–30 тысяч человек... Люди видят, ориентируются и так себя ведут. Ответственность именно на таком руководстве. И сегодня мы видим с вами 3 тысячи [новых случаев заболеваний COVID-19]", – заявил Зеленский.