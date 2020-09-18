Зеленский: "Если бы не местные выборы, заболеваемость COVID-19 в Украине была бы меньше"

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Тернопольской области 18 сентября заявил, что в Украине была бы меньшая заболеваемость COVID-19, если бы не проводились местные выборы. Видео выступления Зеленского опубликовано на странице Офиса президента Украины в Facebook.
"Я считаю, что, если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболеваемость [COVID-19] у нас была бы меньше. Я говорю правду. Всегда люди ориентируются на лидера... Если люди видят, что глава села или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, нет ничего страшного… Что можно проводить День города и собирать по 20–30 тысяч человек... Люди видят, ориентируются и так себя ведут. Ответственность именно на таком руководстве. И сегодня мы видим с вами 3 тысячи [новых случаев заболеваний COVID-19]", – заявил Зеленский.
По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.
В Украине 17 сентября обновили протокол лечения больных COVID-19. Так, была расширена схема использования глюкокортикоидов; определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии; дополнение протоколов подходами к противомикробной терапии, вторичной, бактериальной коинфекции пациентов с COVID-19.
Больные COVID-19 по решению Минздрава Украины смогут принять участие в голосовании на местных выборах на дому. Так, если человек болен COVID-19, он подает в территориальную избирательную комиссию заявление до 20.00 вечера последней пятницы перед днем голосования. В нем указывается, что больной должен проголосовать на дому в связи с COVID-19. В день голосования к больному приедет комиссия, чтобы человек смог проголосовать.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.