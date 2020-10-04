Число случаев коронавируса в мире превысило 34,8 млн

Жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в мире стали уже 1,032 млн человек, выздоровело 24,29 млн пациентов.

К утру 4 октября количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 34 826 671, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Жертвами болезни стали уже 1,032 млн человек, выздоровело 24,29 млн пациентов.

Лидируют в мире по распространению инфекции США: 7,38 млн заболевших, почти 209 тыс. умерших, 2,9 млн выздоровевших.

Далее идет Индия: 6,5 млн случаев, 5,5 млн выздоровевших, число жертв болезни превысило 100 тыс.

На третьем месте по распространению COVID-19 Бразилия, где общее число случаев достигло 4,9 млн, в том числе летальных – почти 146 тыс.; выздоровело 4,36 млн пациентов.

Более миллиона человек заболело в России (1 198 663 с начала пандемии), умерло 21,2 тыс. пациентов, выздоровело 972 тыс.

В пятерку стран с наибольшим распространением COVID-19 входит также Колумбия (848,1 тыс. заболевших, 26,6 тыс. умерших, 757,8 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине коронавирусом по состоянию на утро 4 октября заразилось 226 тыс. человек, 4397 пациентов умерли, более 100 тыс. выздоровели, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество заболевших COVID-19 и умерших от болезни в стране больше: 228 161 случай, в том числе 4451 – летальный, 102 347 пациентов выздоровели. Украина в рейтинге университета находится на 25-м месте по распространению болезни.