Третий член Сената США от Республиканской партии заразился коронавирусом

В офисе сенатора-республиканца Рона Джонсона сообщили, что у него выявили коронавирус после контакта с зараженным лицом. Ранее стало известно о болезни его коллег Майка Ли и Тома Тиллиса; все они участвовали в традиционном обеде членов фракции.

Сенатор от Висконсина Рон Джонсон (Республиканская партия) сдал положительный тест на коронавирус, сообщили представители его офиса телеканалу NBC Chicago.

Джонсон прибыл в Вашингтон 29 сентября, проведя две недели на самоизоляции. Затем он встречался с человеком, у которого на то время был положительный результат теста на COVID-19. Узнав об этом, сенатор 2 октября сдал анализы, результат теста оказался положительным, говорится в заявлении его офиса.

У политика нет симптомов, но он будет оставаться в изоляции до тех пор, пока ему не разрешат вернуться к работе.

Джонсон – третий сенатор-республиканец, подтвердивший на днях факт заражения. У Майка Ли из Юты и Тома Тиллиса из Северной Каролины обнаружили коронавирус после посещения церемонии номинирования кандидатуры Эми Кони Барретт в Верховный суд.

Джонсон не присутствовал на мероприятии, которое прошло 26 сентября, однако он общался с Ли и Тиллисом на традиционном обеде членов фракции Республиканской партии, выяснил телеканал CNN.

3 октября лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что пленарных заседаний не будет до 19 октября, сенаторы продолжат работу в комитетах.

Как считают в телекомпании, эта ситуация ставит под сомнение стремление республиканцев утвердить кандидатуру Барретт до президентских выборов, назначенных на 3 ноября. В верхней палате американского парламента у Республиканской партии 53 голоса, у Демократической – 47.

CNN отмечал, что уже шестеро участников церемонии номинации судьи Барретт, включая президента Дональда Трампа, заболели COVID-19. Мероприятие проходило без соблюдения социальной дистанции, его участники были без масок.