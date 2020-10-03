"Показатели тревожные". Следующие два дня станут критическими для Трампа – CNN

Следующие 48 часов будут критическими с точки зрения ухода за президентом США Дональдом Трампом, сообщил со ссылкой на информированный источник американский телеканал CNN.

Жизненно важные показатели президента США Дональда Трампа за последние 24 часа были тревожными, а следующие два дня станут критическими с точки зрения ухода за ним, сообщил американский канал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, Трамп "еще не находится на четком пути к полному восстановлению".

Личный врач американского лидера доктор Шон Конли заявил на пресс-конференции, что сегодня утром Трамп чувствовал себя хорошо, сообщил CNN.

Когда его спросили о частоте сердечных сокращений, артериальном давлении и температуре президента США, Конли ответил, что пульс у Трампа нормальный для человека возраста 70–80 лет. Его артериальное давление было в норме.

Врач не сказал, принимает ли Трамп жаропонижающие лекарства.

Журналисты телеканала обратились в Белый дом с просьбой дать пояснения по поводу состояния больного COVID-19 президента США, но пока не получили ответ.

2 октября, через два дня после дебатов с Джо Байденом, Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, из "избытка осторожности" Трампа госпитализируют, несмотря на то, что он в хорошей форме, "у него легкие симптомы и он работает весь день".

Сегодня Трамп записал первое видео из клиники, в котором выразил мнение, что у него все хорошо.