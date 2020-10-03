"Показатели тревожные". Следующие два дня станут критическими для Трампа – CNN

Жизненно важные показатели президента США Дональда Трампа за последние 24 часа были тревожными, а следующие два дня станут критическими с точки зрения ухода за ним, сообщил американский канал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, Трамп "еще не находится на четком пути к полному восстановлению".
Личный врач американского лидера доктор Шон Конли заявил на пресс-конференции, что сегодня утром Трамп чувствовал себя хорошо, сообщил CNN.
Когда его спросили о частоте сердечных сокращений, артериальном давлении и температуре президента США, Конли ответил, что пульс у Трампа нормальный для человека возраста 70–80 лет. Его артериальное давление было в норме.
Врач не сказал, принимает ли Трамп жаропонижающие лекарства.
Журналисты телеканала обратились в Белый дом с просьбой дать пояснения по поводу состояния больного COVID-19 президента США, но пока не получили ответ.
2 октября, через два дня после дебатов с Джо Байденом, Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, из "избытка осторожности" Трампа госпитализируют, несмотря на то, что он в хорошей форме, "у него легкие симптомы и он работает весь день".
Сегодня Трамп записал первое видео из клиники, в котором выразил мнение, что у него все хорошо.