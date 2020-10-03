Трамп записал первое видео после подтверждения у него COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья после подтвержденного диагноза COVID-19 чувствуют себя хорошо.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter 3 октября опубликовал первое видео после того, как у него диагностировали COVID-19.

Американский лидер подтвердил, что находится в медицинском центре, и поблагодарил всех за поддержку.

"Думаю, что со мной все хорошо, но в этом надо убедиться", – сказал Трамп.

Он также сообщил, что первая леди Меланья Трамп, у которой тоже обнаружили болезнь, чувствует себя хорошо.

2 октября, через два дня после очных дебатов с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют оставаться дома в Белом доме во время лечения, проинформировал личный врач Трампа.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, из "избытка осторожности" Трампа госпитализируют, несмотря на то, что он в хорошей форме, "у него легкие симптомы, и он работает весь день".

Трамп на дебатах критиковал манеру ношения защитной маски Байденом. Он говорил, что каждый раз, когда видит его, тот может быть на большом расстоянии от человека, "но в самой большой маске, которую только можно вообразить". Байден после дебатов сдал тест на COVID-19, он не заболел.