ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп записал первое видео после подтверждения у него COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья после подтвержденного диагноза COVID-19 чувствуют себя хорошо.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп сообщил, что у него COVID-19, 2 октября
Трамп сообщил, что у него COVID-19, 2 октября
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter 3 октября опубликовал первое видео после того, как у него диагностировали COVID-19.

Американский лидер подтвердил, что находится в медицинском центре, и поблагодарил всех за поддержку.

"Думаю, что со мной все хорошо, но в этом надо убедиться", – сказал Трамп.

Он также сообщил, что первая леди Меланья Трамп, у которой тоже обнаружили болезнь, чувствует себя хорошо.

2 октября, через два дня после очных дебатов с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют оставаться дома в Белом доме во время лечения, проинформировал личный врач Трампа. 

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, из "избытка осторожности" Трампа госпитализируют, несмотря на то, что он в хорошей форме, "у него легкие симптомы, и он работает весь день".

Трамп на дебатах критиковал манеру ношения защитной маски Байденом. Он говорил, что каждый раз, когда видит его, тот может быть на большом расстоянии от человека, "но в самой большой маске, которую только можно вообразить". Байден после дебатов сдал тест на COVID-19, он не заболел

Теги: США, Дональд Трамп, Меланья Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
"С ушками хорошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хорошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS