Трамп: Я не ношу маску, как Байден

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден надевает "самые большие, которые можно вообразить", защитные маски.

Трамп во время дебатов показал свою маску, которую носит в кармане пиджака Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с бывшим вице-президентом США Джо Байденом рассказал, что носит защитную маску в кармане. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У меня есть маска здесь", – сказал он и вынул маску из кармана пиджака.

Так Трамп отреагировал на слова журналиста, который отметил, что он ставил под сомнение необходимость ношения масок.

"Я надеваю маску, когда считаю нужным. Сегодня, к примеру, все [присутствующие] сдали тест, есть социальное дистанцирование. [...] Я не ношу маску, как он (показал рукой на Байдена. – "ГОРДОН"). Каждый раз, когда его видим – он может говорить на расстоянии 200 футов, но в самой большой маске, которую только можно вообразить", – сказал Трамп.

По состоянию на утро 30 сентября во всем мире коронавирусом заразилось 33,7 млн человек, жертвами COVID-19 стали 1 млн человек, выздоровело 23,4 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

США лидируют по распространению коронавируса в мире: число инфицированных достигло 7,2 млн, умерших – более 205 тыс., излечилось 2,8 млн человек.

В мае Байден назвал нынешнего главу Белого дома "абсолютным дураком" за нежелание носить маску. Впервые с начала пандемии коронавируса Трамп надел маску на публике 11 июля, когда посещал раненых в госпитале.

Трамп и Байден баллотируются на пост президента США. В ночь на 30 сентября они провели первый из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.