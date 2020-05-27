"Абсолютный дурак". Байден прокомментировал нежелание Трампа носить маску

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает, что нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу следует "руководить, а не заниматься глупостями".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа "абсолютным дураком" за нежелание носить маску для лица во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 27 мая сообщила телекомпания СNN.

Байден отметил, что рекомендации носить маски в толпе дает "каждый доктор в мире".

По его словам, президенты "должны руководить, а не заниматься глупостями и быть ложно маскулинными".

Байден также выразил мнение, что ношение маски – это признак лидерства, и в этом плане президент должен показывать пример.

Телекомпания назвала подход Трампа к ситуации с COVID-19 "хаотическим беспорядком противоречий" и отметила, что президент требовал снять маску у журналиста, который спросил Трампа о маске у Байдена.

CNN подчеркивает, что врачи и федеральные правила США призывают американцев носить маски, но глава Белого дома этого не делает.

Байден из-за ситуации с коронавирусом прервал свою предвыборную кампанию, отметили в телекомпании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,59 млн, из них почти 2,29 млн вылечились, а 350,5 тыс. умерли.

В США от коронавируса умерли по состоянию на 27 мая почти 99 тыс. человек.

Выборы президента США должны пройти в конце 2020 года. Трамп и Байден – конкуренты.