"США применяли Договор по открытому небу для поддержки Украины". Байден назвал недальновидным решение Трампа о выходе из соглашения

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу из-за многочисленных нарушений со стороны России. Его соперник на предстоящих выборах президента Джо Байден считает, что разрыв соглашения противоречит здравому смыслу.

Заявив о выходе США из Договора по открытому небу, президент Дональд Трамп продолжил свою недальновидную политику, ведущую к отказу от глобального лидерства Америки. Об этом говорится в заявлении бывшего вице-президента, претендента на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена, которое 22 мая размещено в приложении Medium.

Он убежден, что выход из соглашения приведет к негативному эффекту, противоположному заявленным целям. Договор об аэрофотосъемке территорий очень важен для стран, не имеющих доступа к спутниковым снимкам, отметил Байден.

"Соединенные Штаты и наши партнеры успешно применяли полеты и изображения, полученные в рамках открытого неба, для поддержки Украины, когда Россия вторглась на ее территорию, таким образом опровергалась российская дезинформация, миру показывали истинные действия РФ", – написал политик.

Он согласен с утверждениями администрации о том, что Москва многократно нарушала договор, но реакция в виде выхода из соглашения кажется ему противоречащей здравому смыслу.

"Наши союзники дали понять, что хотят, чтобы мы оставались в договоре и работали вместе для решения проблемы его соблюдения Россией. Без нас договор может рухнуть. Выход из него усугубит растущую напряженность между Западом и Россией и увеличит риски конфликтов. Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые дают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен прибегнуть к здравому смыслу", – заявил Байден.

В соглашении предписан механизм урегулирования споров, который и следовало применить в данном случае, подчеркнул экс-вице-президент.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году в Хельсинки. Он позволял странам-подписантам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

21 мая Трамп подтвердил, что через шесть месяцев США выйдут из Договора по открытому небу. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, РФ превратила соглашение в "инструмент запугивания и угроз".

В Белом доме напомнили, что РФ не разрешала проводить наблюдательные полеты над Калининградом и рядом с грузинской границей.