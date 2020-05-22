Россия использовала Договор по открытому небу для слежки за Трампом – советник

По словам Роберта О'Брайена, советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, открытым было только небо США для России, тогда как "небо над Россией для США было закрытым".

Трамп в 2018 году приостановил действие Договора по открытому небу, обвинив Россию в его нарушении Фото: EPA

Белый дом обвинил Россию в использовании Договора по открытому небу для слежки за президентом США Дональдом Трампом. Об этом 22 мая в эфире телеканала Fox News заявил Роберт О'Брайен, советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.

Он отметил, что США решили выйти из договора, поскольку он несправедлив. По словам советника Трампа, открытым было только небо США для России, тогда как "небо над Россией для США было закрытым". О'Брайен напомнил, что РФ не разрешала проводить наблюдательные полеты над Калининградом или границей с Грузией.

В то же время, заявил представитель администрации Трампа, россияне "летали над Белым домом, летали над гражданской инфраструктурой".

"Они отслеживали, где может находиться президент: [в резиденции] Кэмп-Дэвид или Бедминстере (в этом городе находится гольф-клуб Трампа. – "ГОРДОН"). Они использовали договор не должным образом", – считает О'Брайен.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году в Хельсинки. Он позволял странам-подписантам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

В августе 2018-го президент США Дональд Трамп заморозил Договор по открытому небу с Россией.

27 октября 2019 года, ссылаясь на данные двух американских чиновников, The Wall Street Journal сообщил, что Трамп подписал некий документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу, но окончательное решение не принял.

21 мая Трамп подтвердил, что через шесть месяцев США выйдут из договора. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, РФ превратила Договор по открытому небу в "инструмент запугивания и угроз".