США окончательно выходят из Договора по открытому небу – Associated Press

Администрация Белого дома уведомила другие страны, что США выходят из Договора по открытому небу 1992 года, участники которого могут выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга, об этом сообщило Associated Press. Штаты не раз обвиняли Россию в несоблюдении соглашения.

По данным СМИ, Белый дом разослал уведомления о выходе из соглашения, официально об этом пока не объявлено Фото: depositphotos.com

21 мая администрация Белого дома уведомила международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу, позволяющего 34 странам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Официального объявления о выходе пока не последовало.

В Вашингтоне утверждают, что Россия многократно нарушала пакт. Кроме того, изображения, собираемые во время полетов, могут быть получены быстрее и с меньшими затратами с американских или коммерческих спутников.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году в Хельсинки.

В сентябре 2017 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что США готовятся ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над американской территорией, предусмотренные Договором по открытому небу. Согласно документу, дальность разведывательного полета может составлять до 5500 км, однако Россия ввела ограничения до 500 км над Калининградом. Источники WSJ заявляли, что Вашингтон может ограничить полеты российской военной авиации над Аляской и Гавайями.

26 сентября 2017 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что Москве известно о планах Вашингтона ограничить полеты российской военной авиации над США. По его словам, претензии Вашингтона в адрес России являются "необоснованными". Он также не исключал, что Москва примет ответные меры.

В августе 2018-го президент США Дональд Трамп заморозил Договор по открытому небу с Россией.

27 октября 2019 года, ссылаясь на данные двух американских чиновников, The Wall Street Journal сообщил, что Трамп подписал некий документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу, но окончательное решение не принял.

В мае 2020 года группа отставных генералов НАТО призвала США не выходить из договора.