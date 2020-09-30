Трамп заявил, что Burisma платила Хантеру Байдену $183 тыс. в месяц, его отец отрицает

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал $183 тыс. в месяц от украинской компании Burisma, Байден отрицал его слова.

Байден (справа) сказал Трампу (слева), что его сын "ничего плохого в Burisma не делал" Фото: ЕРА

Украинская компания Burisma платила сыну бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантеру $183 тыс. в месяц, утверждает президент США Дональд Трамп.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", Трамп во время дебатов вспомнил отчет сенаторов США, опубликованный 23 сентября, в котором говорилось, что вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина в 2014 году перечислила Хантеру Байдену $3,5 млн.

"Почему, просто из любопытства, [бывший] мэр Москвы, его жена, дали вашему сыну $3,5 млн? Что он сделал в Burisma, чтобы заслужить $183 тыс.?" – спросил Трамп. Reuters писало, что речь идет о сумме в $83 тыс.

Байден сказал, что эти заявления неправдивы.

"Все это неправда... Это полностью дискредитировано", – отметил экс-вице-президент США.

Трамп настаивал: "Платила ли Burisma ему $183 тыс. в месяц, хотя он не имеет опыта в энергетике и не выполнял работы?".

Байден ответил, что его сын "ничего плохого в Burisma не делал". Трамп продолжил перебивать оппонента.

"Он не хочет, чтобы я отвечал, потому что знает, что у меня есть правда", – парировал Байден.

Байден-младший работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Также он тогда высказал тезис, который на следующий день повторил в своем Twitter, что сын Байдена якобы "украл миллионы в Китае". 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже 100 тыс. в месяц.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.