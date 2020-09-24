Миллионы от Burisma, жены Лужкова и Китая. Сенаторы-республиканцы представили новый отчет о работе Байдена-младшего в Украине

Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Гресли представили новый доклад, в котором описали конфликт интересов в деятельности Хантера Байдена во время, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента США и курировал дела Украины. По утверждению авторов отчета, Burisma заплатила более $4 млн Байдену-младшему и его деловому партнеру Девону Арчеру за членство в совете компании. Хантер Байден, по данным республиканцев, получил $3,5 млн от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Комитет Сената США по национальной безопасности и правительственным делам и комитет по вопросам финансов обнародовали 23 сентября отчет на 87 страниц под названием "Хантер Байден, Burisma и коррупция" о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и украинской газодобывающей компании Burisma.

В выдержках из этого отчета на сайте Сената США изложены детали работы Хантера Байдена в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. Авторы отчета – сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Гресли говорят о конфликте интересов в деятельности Байдена-младшего во время, когда его отец Джо Байден был вице-президентом и занимался делами Украины.

По утверждению авторов отчета, Burisma заплатила более $4 млн Хантеру Байдену и его деловому партнеру Девону Арчеру за членство в совете компании.

"Хантер, его семья и Арчер получили миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым", – сказано в результатах отчета.

В отчете утверждается, что Хантер Байден получил перевод в размере $3,5 млн от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Бизнес-партнер Хантера Байдена Дейвон Арчер получил $142,3 тыс. от Кенгеса Ракишева из Казахстана якобы за авто, в то время как Джо Байден находился в Киеве.

Сенаторы утверждают, что Байден-младший имел бизнес-связи с Е. Цзянминем, Гонгвен Донгом и другими гражданами Китая, связанными с властями страны, и совершал с ними "сомнительные транзакции на миллионы долларов".

Как пишут в отчете, Хантер Байден перечислил миллионы долларов из своей юридической фирмы компаниям Джеймса и Сары Байденов. После вопросов об их происхождении Сара Байден отказалась предоставлять подтверждающую документацию и банк в итоге закрыл счет.

Отчет сенаторов сообщает, что Хантер Байден перечислял средства гражданкам России и других стран Восточной Европы, которые, вероятно, были связаны с проституцией и торговлей людьми.

Избирательный штаб Джо Байдена раскритиковал отчет и назвал его попыткой союзников Дональда Трампа за шесть недель до выборов повредить своему политическому оппоненту и вмешаться в избирательный процесс, пишет "Голос Америки".

В штабе Байдена, отметили, что подобные сообщения в прессе и заявления свидетельствуют о том, что против Burisma не велось активных расследований на момент увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Также он тогда высказал тезис, который на следующий день повторил в своем Twitter, что сын Байдена якобы "украл миллионы в Китае". Байден заявил, что его сын не сделал ничего плохого, работая в Украине.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.