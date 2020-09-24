ГОРДОН
 
 
МИР

Миллионы от Burisma, жены Лужкова и Китая. Сенаторы-республиканцы представили новый отчет о работе Байдена-младшего в Украине

Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Гресли представили новый доклад, в котором описали конфликт интересов в деятельности Хантера Байдена во время, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента США и курировал дела Украины. По утверждению авторов отчета, Burisma заплатила более $4 млн Байдену-младшему и его деловому партнеру Девону Арчеру за членство в совете компании. Хантер Байден, по данным республиканцев, получил $3,5 млн от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Burisma заплатила более $4 млн Хантеру Байдену, сказано в отчете сенаторов-республиканцев
Burisma заплатила более $4 млн Хантеру Байдену, сказано в отчете сенаторов-республиканцев
Фото: ЕРА

Комитет Сената США по национальной безопасности и правительственным делам и комитет по вопросам финансов обнародовали 23 сентября отчет на 87 страниц под названием "Хантер Байден, Burisma и коррупция" о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и украинской газодобывающей компании Burisma.

В выдержках из этого отчета на сайте Сената США изложены детали работы Хантера Байдена в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. Авторы отчета – сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Гресли говорят о конфликте интересов в деятельности Байдена-младшего во время, когда его отец Джо Байден был вице-президентом и занимался делами Украины.

По утверждению авторов отчета, Burisma заплатила более $4 млн Хантеру Байдену и его деловому партнеру Девону Арчеру за членство в совете компании.

"Хантер, его семья и Арчер получили миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым", – сказано в результатах отчета.

В отчете утверждается, что Хантер Байден получил перевод в размере $3,5 млн от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Бизнес-партнер Хантера Байдена Дейвон Арчер получил $142,3 тыс. от Кенгеса Ракишева из Казахстана якобы за авто, в то время как Джо Байден находился в Киеве.

Сенаторы утверждают, что Байден-младший имел бизнес-связи с Е. Цзянминем, Гонгвен Донгом и другими гражданами Китая, связанными с властями страны, и совершал с ними "сомнительные транзакции на миллионы долларов".

Как пишут в отчете, Хантер Байден перечислил миллионы долларов из своей юридической фирмы компаниям Джеймса и Сары Байденов. После вопросов об их происхождении Сара Байден отказалась предоставлять подтверждающую документацию и банк в итоге закрыл счет.

Отчет сенаторов сообщает, что Хантер Байден перечислял средства гражданкам России и других стран Восточной Европы, которые, вероятно, были связаны с проституцией и торговлей людьми.

Избирательный штаб Джо Байдена раскритиковал отчет и назвал его попыткой союзников Дональда Трампа за шесть недель до выборов повредить своему политическому оппоненту и вмешаться в избирательный процесс, пишет "Голос Америки".

В штабе Байдена, отметили, что подобные сообщения в прессе и заявления свидетельствуют о том, что против Burisma не велось активных расследований на момент увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Также он тогда высказал тезис, который на следующий день повторил в своем Twitter, что сын Байдена якобы "украл миллионы в Китае". Байден заявил, что его сын не сделал ничего плохого, работая в Украине.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

Теги: Казахстан, Джо Байден, Москва, бизнес, Хантер Байден, Burisma Holdings, Юрий Лужков, Сенат США, отчет, Назар Холодницкий, Руслан Рябошапка, Рон Джонсон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS