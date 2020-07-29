Спецагент НАБУ Шевченко: Burisma будет конфискована и перейдет под контроль государства, цель стоит именно такая

Итогом рассмотрения дела о шестимиллионной взятке за прекращение уголовного производства в отношении главы газовой компании Burisma Николая Злочевского должна стать национализация предприятия, считает обличитель НАБУ Евгений Шевченко. Он посоветовал Злочевскому прочесть книгу "Как выжить в окружении идиотов".

Одна из крупнейших газодобывающих компаний Украины Burisma, которую контролирует бывший министр экологии Николай Злочевский, должна перейти под контроль государства. Такое мнение в интервью "Цензор.НЕТ" высказал обличитель Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, принимавший участие в задержании фигурантов дела о передаче рекордной взятки руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного производства в отношении Злочевского.

"Не все было так просто, как это может показаться людям со стороны, но я не могу вдаваться в детали и разглашать тайну досудебного следствия. Также под запретом разглашение форм и методов оперативной деятельности. Поэтому приоткрыть завесу тайны этого весьма сложного и очень непростого процесса смогу только после решения суда, который осудит Злочевского и его подельников, а компания Burisma будет конфискована и перейдет под контроль государства – по крайней мере, цель на сегодняшний день стоит именно такая", – заявил Шевченко.

По его словам, Злочевский и его доверенное лицо, директор Burisma по правовым вопросам Андрей Кича не имели представления, что передают $6 млн через человека, сотрудничавшего с НАБУ по ряду резонансных дел, в частности по делу одесского предпринимателя Вадима Альперина.

"В день, когда мы все уже согласовали и я готовился спуститься вниз для передачи денег, мы прощались в коридоре. Кича мне пожал руку, мол, спасибо. И я ему сказал: "Мы все люди серьезные, но на всякий случай хочу проговорить, чтобы с вашей стороны информация о нашей сделке не вышла. Тем более, я личность в определенном смысле публичная, вы же знаете?" Он говорит: "Нет". Я, мягко говоря, офигел! То есть Кича не знал и, соответственно, Злочевский, скорее всего, тоже не знал, через кого они передают $6 млн! У [главы САП Назара] Холодницкого в кабинете, на столике для посетителей, лежит книга "Как выжить в окружении идиотов" – надо подарить такую же Злочевскому", – сказал обличитель.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского и Кичи, фигурируют бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и первый замначальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк". Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. Кича и Мазурова вышли под залог, Ильяшенко остается под стражей.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.