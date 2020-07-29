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ПРОИСШЕСТВИЯ

Обличитель НАБУ Шевченко заявил, что налоговик Ильяшенко просил у монаха одобрения при передаче взятки в $6 млн

Спецоперация НАБУ по задержанию фигурантов дела о рекордной взятке в Киеве могла сорваться, если бы церковный шарлатан отговорил основного участника сделки, первого замглавы налоговой службы Киева Николая Ильяшенко. Об этом рассказал действовавший под прикрытием обличитель НАБУ Евгений Шевченко.

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Шевченко участвовал в имитации передачи денег руководству САП и НАБУ
Шевченко участвовал в имитации передачи денег руководству САП и НАБУ
Фото: censor.net.ua

Первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, который подозревается в даче рекордной взятки руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного производства в отношении главы компании Burisma Николая Злочевского, получил одобрение на участие в незаконной сделке от неизвестного монаха. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 29 июля, рассказал участник событий, обличитель НАБУ Евгений Шевченко.

По его словам, все детали передачи денег он обсуждал в кабинете Ильяшенко 5 июня.

"Когда мы согласовали детали, он по громкой связи позвонил кому-то. Говорит: "Святой Петр, передо мной сидит человек, у нас с ним планируется крупная сделка. Что высшие силы говорят? Будет ли она успешной?" Тот секунд 10 что-то бормотал, потом: "Высшие силы одобряют эту сделку, я вижу много денег, будет успех". Я еще подумал тогда: блин, если этот упоротый монах сейчас скажет, что сделку заключать нельзя, то я его сам найду потом и закопаю. Со стороны это выглядело каким-то сюром: человек сознательно идет на очень серьезное преступление, где ему светит 10 лет тюрьмы, и вместо того чтобы включить мозги, он звонит какому-то церковному шарлатану", – заявил Шевченко.

Он отметил, что именно Ильяшенко гарантировал Злочевскому успех операции.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского и Ильяшенко, фигурируют бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и директор Burisma по правовым вопросам Андрей Кича.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк"Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 1415 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. Кича и Мазурова вышли под залог, Ильяшенко остается под стражей.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Теги: взятка, НАБУ, САП, Евгений Шевченко, сделка, подкуп, Николай Ильяшенко
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