Обличитель НАБУ Шевченко заявил, что налоговик Ильяшенко просил у монаха одобрения при передаче взятки в $6 млн

Спецоперация НАБУ по задержанию фигурантов дела о рекордной взятке в Киеве могла сорваться, если бы церковный шарлатан отговорил основного участника сделки, первого замглавы налоговой службы Киева Николая Ильяшенко. Об этом рассказал действовавший под прикрытием обличитель НАБУ Евгений Шевченко.

Первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, который подозревается в даче рекордной взятки руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного производства в отношении главы компании Burisma Николая Злочевского, получил одобрение на участие в незаконной сделке от неизвестного монаха. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 29 июля, рассказал участник событий, обличитель НАБУ Евгений Шевченко.

По его словам, все детали передачи денег он обсуждал в кабинете Ильяшенко 5 июня.

"Когда мы согласовали детали, он по громкой связи позвонил кому-то. Говорит: "Святой Петр, передо мной сидит человек, у нас с ним планируется крупная сделка. Что высшие силы говорят? Будет ли она успешной?" Тот секунд 10 что-то бормотал, потом: "Высшие силы одобряют эту сделку, я вижу много денег, будет успех". Я еще подумал тогда: блин, если этот упоротый монах сейчас скажет, что сделку заключать нельзя, то я его сам найду потом и закопаю. Со стороны это выглядело каким-то сюром: человек сознательно идет на очень серьезное преступление, где ему светит 10 лет тюрьмы, и вместо того чтобы включить мозги, он звонит какому-то церковному шарлатану", – заявил Шевченко.

Он отметил, что именно Ильяшенко гарантировал Злочевскому успех операции.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского и Ильяшенко, фигурируют бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и директор Burisma по правовым вопросам Андрей Кича.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк". Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. Кича и Мазурова вышли под залог, Ильяшенко остается под стражей.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.