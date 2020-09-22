Деркач: Проигравшая суд Burisma признала, что давала взятку Байдену

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что компания Burisma выплатила $900 тыс. за лоббистскую деятельность бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Сегодня он опубликовал решение Печерского райсуда Киева об отказе в удовлетворении иска против него со стороны Burisma.

Андрей Деркач: Суд отдельно отметил: Burisma в своем заявлении фактически не оспаривает факты выплат – только их размеры Фото: Андрей Деркач / Facebook

Компания Burisma проиграла в суде по иску, поданному против внефракционного нардепа Андрея Деркача, об этом политик заявил 22 сентября в своем Facebook.

"Проигравшая суд Burisma признала, что давала взятку Байдену. Как и ожидалось, Burisma проиграла. Печерский суд отказал компании в удовлетворении иска против меня и агентства "Интерфакс-Украина". Напомню, Burisma требовала опровержения обнародованной мной информации. Я заявил, что она выплатила (а на самом деле – дала взятку) $900 тыс. за лоббистскую деятельность бывшему вице-президенту США Джо Байдену", – написал он.

Деркач утверждает, что еще $16,5 млн было выплачено его сыну Хантеру вместе с экс-президентом Польши Александром Квасьневским, главой совета директоров Burisma Аланом Аптером и сооснователем и управляющим директором Rosemont Seneca Partners Девоном Арчером.

"Суд отдельно отметил: Burisma в своем заявлении фактически не оспаривает факты выплат – только их размеры. То есть она согласна, что платила Байдену и его сыну, но не соглашается, что именно такие суммы. Борьба с международной демокоррупцией продолжается. Продолжение следует – следите за анонсами", – написал Деркач.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 гг. Константин Кулик заявил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в июне этого года, что размер взятки составлял $50 млн.

"Изначальная сумма взятки составляла $6 млн. Размер взятки составил $50 млн", – сказал он.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в американском Конгрессе.