Нардеп Деркач подал в суд на украинский МИД

Внефракционный нардеп Андрей Деркач просит обязать Министерство иностранных дел Украины сделать официальное заявление о недопустимости американского вмешательства во внутренние дела Украины.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач подал в Окружной административный суд Киева на Министерство иностранных дел, обвиняя его в том, что ведомство не направило ноту протеста против возможного вмешательства отдельных должностных лиц США во внутренние дела Украины. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба суда.

В то же время Деркач просит обязать Министерство иностранных дел в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда внести официальное заявление о недопустимости такого вмешательства.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, обсуждали политическую ситуацию в Украине и обменивались шутками. Якобы Порошенко в конце разговора сказал: "Жму руку", а его собеседник ответил: "Обнимаю". Люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

В Офисе генпрокурора сообщили, что записи разговоров изучают в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро. ГБР расследует дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

10 сентября минфин США внес Деркача в санкционный список, заявив, что он является российским агентом и пытается вмешаться в предстоящие выборы президента.