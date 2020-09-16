"Трамп – пес, бегущий за машиной". Деркач обнародовал новые записи разговора якобы Порошенко и Байдена

16 сентября внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал новую партию записей разговора якобы пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. На них обсуждается приезд Байдена в Киев и работа администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач 16 сентября обнародовал на пресс-конференции в Киеве новую порцию записей разговоров людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Записанный разговор, по словам Деркача, состоялся 16 ноября 2016 года. "ГОРДОН" приводит его полную расшифровку:

Байден: Привет, Петр, это Джо. Как ваши дела?

Порошенко: Очень хорошо. Как всегда, когда слышу ваш голос, мой дорогой друг.

Порошенко: Если президент [США Дональд Трамп] сможет также поддержать нас не только по поводу Минска, но и безвизового режима – это будет что-то, что мы сможем "продать" украинскому народу. Я все еще надеюсь, что вы сможете приехать, возможно, 21 ноября на годовщину нашей Революции достоинства. Это было бы очень важным сигналом.

Байден: По поводу моего приезда 21-го. Я говорил вам, что ни при каких обстоятельствах не смогу приехать 21-го. Я попробую приехать сразу после, в начале декабря. Это как кажется сейчас. В полной мере часть моего маршрута зависит от вашего разговора с президентом. Одно из дел, которым я занимался, это... Новая администрация, я не критикую, но она очень-очень медленно готовится к передаче полномочий. Откровенно говоря, как большая часть Америки, они считают, что победили на выборах, а значит, нет необходимости форсировать передачу дел. Фактически они полностью меняют переходную команду.

Передача дел – это очень деликатная вещь. Потому что эта процедура проходила от администрации к администрации в течение последних 100 лет и требует обмена конфиденциальной информацией. И люди, которые этим занимаются, должны быть соответственно проверены, как мы это делали с администрацией [президента США Джорджа] Буша. Они этого не сделали и пытаются догнать потерянное время и сделать это сейчас. Причина, почему я это вам рассказываю, – это то, что я был ограничен в возможности рассказать им об Украине. Главная проблема в том, что новая администрация хорошо не знакома с ситуацией. Значит, я встречаюсь с вице-президентом, единственным, кто имеет какой-то опыт внешней политики.

Порошенко: Вы играете огромную роль в установлении мира в моей стране, фактически в спасении моей страны. Это мое настоящее чувство.

Байден: Спасибо, вы искренни, как всегда! Я не планирую никуда уходить. Я имею в виду, как частное лицо, я планирую непосредственно приобщиться к усилиям, которые вы и мы начали. Это моя цель. Но если я приеду до этого, я обеспокоен тем, что они не будут достаточно осведомлены. Они будут думать, что я хочу их переиграть. Они буду считать, что я загоняю их в угол. Они будут ставить под сомнение мою мотивацию поехать перед тем, как они будут полностью проинформированы. Я уверен, что вы это понимаете, вы хороший переговорщик. Это мои размышления сейчас и я не вижу ничего, что сподвигло бы меня сомневаться в моих суждениях, что это неправильный подход.

На еще одном фрагменте разговора голоса, похожие на Байдена и Порошенко, обсуждают Трампа.

"Я рассказал ему о весьма большом количестве позитивных вещей, которые делает президент Обама и нынешняя администрация. Но, откровенно говоря, я ожидал гораздо более прохладного разговора. Но он был весьма искренний и теплый", – говорит голос, похожий на Порошенко.

"Хорошо. Смотрите, этот парень, говоря по-английски, является псом, бегущим за машиной по дороге. Плохой пес будет бежать за машиной вдоль дороги. Это выражение на английском языке. Он поймал машину. Он пес, который поймал машину. Он даже не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделана эта машина и что в ней. Значит у нас есть... сделать его героем", – отвечает ему якобы Байден.

На еще одном фрагменте мужчина с голосом, похожим на Байдена, расхваливает достижения якобы Порошенко.

"Как я говорил, вы проделали огромную работу. Я продолжаю оставаться преданным независимости нового государства и некоррумпированной нации. С божьей помощью, дети будут петь песни о вас уже через 30 лет. Я не шучу, подумайте об этом. Вы – первый, кто начал, фактически создал свободную от коррупции, демократическую нацию Украины. Господи! Я окончу карьеру как хороший вице-президент, я не окончу карьеру как основатель, как отец-основатель страны. Я готов поменяться местами с вами. Мне бы понравилось, если бы мои внуки читали обо мне в учебниках истории, так, как будут читать ваши", – говорит якобы американский вице-президент.

В ответ на это якобы Порошенко просит разрешения передать его слова своей жене, чтобы она также им гордилась.

Деркач в мае, июне и июле опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, обсуждали политическую ситуацию в Украине и обменивались шутками. Якобы Порошенко в конце разговора сказал: "Жму руку", а его собеседник ответил: "Обнимаю". Люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, – сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

В Офисе генпрокурора сообщили, что записи разговоров изучают в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро. ГБР расследует дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

10 сентября минфин США внес Деркача в санкционный список, заявив, что он является российским агентом и пытается вмешаться в предстоящие выборы президента.