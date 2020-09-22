Кох: Непризнание выборов со стороны Байдена может быть опаснее для Америки, чем со стороны Трампа

У нынешнего президента США Дональда Трампа нет группы поддержки, которая могла бы радикально и очевидно высказать свой протест в случае проигрыша им президентских выборов. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"...я, откровенно говоря, не боюсь, что Трамп не признает выборов, если он их проиграет. У него нет сил, нет такой группы поддержки, которая бы так радикально и так очевидно высказывала свой протест, как это делает, например, Black lives matter или антифа. Поэтому он скажет: "Я не признаю" – "И что? "Не признавайте, только помещеньице покиньте, пожалуйста. Хотите – за оградкой Белого дома можете сколько угодно ничего не признавать". А непризнание со стороны демократов, если они проиграют, намного более опасно. Потому что у них есть эти уличные бойцы, которые выйдут на улицы и начнут все громить. И они уже показали, как это выглядит. Поэтому мне, откровенно говоря, кажется, что для Америки значительно опаснее проигрыш демократов, чем проигрыш Трампа", – сказал он.

При этом Кох отметил, что вероятность того, что Трамп победит [на выборах президента США], очень высока.

"Потому что, на мой дилетантский взгляд... Я читал какие-то статьи социологические, посвященные последнему периоду развития американского общества. И эти социологические исследования говорят, что в связи появлением требований политкорректности и прочих вещей у людей появилась самоцензура. И очень часто они в опросах общественного мнения не говорят то, что думают. Но при этом голосуют так, как реально хотят. Потому что они считают, что это достаточно анонимный процесс и их нельзя будет за это привлечь. И поэтому разрыв реальный между тем, что от людей ждут, когда они отвечают, и тем, что они реально думают, составляет примерно 6–6,5%. То есть очевидно, что сегодня неполиткорректно поддерживать Трампа в рамках этой морали. И поэтому вы когда смотрите опрос общественного мнения, вы сразу рисуйте плюс 6% Трампу. И если он все еще проигрывает – значит, он проиграет. А если он с этими 6% выигрывает, то можно смело утверждать, что он выиграет. Но это моя такая, грубая, оценка. На сегодняшний день, насколько я знаю, он отстает процента на 2–4 в разных опросах", – пояснил он свою точку зрения.

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