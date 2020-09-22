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Кох: Непризнание выборов со стороны Байдена может быть опаснее для Америки, чем со стороны Трампа

Для Соединенных Штатов Америки проигрыш демократов на президентских выборах значительно опаснее, чем проигрыш республиканцев. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

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По мнению Коха, вероятность того, что на президентских выборах в США победит Трамп, очень высока
По мнению Коха, вероятность того, что на президентских выборах в США победит Трамп, очень высока
Фото: Alik Kokh / Facebook

У нынешнего президента США Дональда Трампа нет группы поддержки, которая могла бы радикально и очевидно высказать свой протест в случае проигрыша им президентских выборов. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"...я, откровенно говоря, не боюсь, что Трамп не признает выборов, если он их проиграет. У него нет сил, нет такой группы поддержки, которая бы так радикально и так очевидно высказывала свой протест, как это делает, например, Black lives matter или антифа. Поэтому он скажет: "Я не признаю" – "И что? "Не признавайте, только помещеньице покиньте, пожалуйста. Хотите – за оградкой Белого дома можете сколько угодно ничего не признавать". А непризнание со стороны демократов, если они проиграют, намного более опасно. Потому что у них есть эти уличные бойцы, которые выйдут на улицы и начнут все громить. И они уже показали, как это выглядит. Поэтому мне, откровенно говоря, кажется, что для Америки значительно опаснее проигрыш демократов, чем проигрыш Трампа", – сказал он.

При этом Кох отметил, что вероятность того, что Трамп победит [на выборах президента США], очень высока.

"Потому что, на мой дилетантский взгляд... Я читал какие-то статьи социологические, посвященные последнему периоду развития американского общества. И эти социологические исследования говорят, что в связи появлением требований политкорректности и прочих вещей у людей появилась самоцензура. И очень часто они в опросах общественного мнения не говорят то, что думают. Но при этом голосуют так, как реально хотят. Потому что они считают, что это достаточно анонимный процесс и их нельзя будет за это привлечь. И поэтому разрыв реальный между тем, что от людей ждут, когда они отвечают, и тем, что они реально думают, составляет примерно 6–6,5%. То есть очевидно, что сегодня неполиткорректно поддерживать Трампа в рамках этой морали. И поэтому вы когда смотрите опрос общественного мнения, вы сразу рисуйте плюс 6% Трампу. И если он все еще проигрывает – значит, он проиграет. А если он с этими 6% выигрывает, то можно смело утверждать, что он выиграет. Но это моя такая, грубая, оценка. На сегодняшний день, насколько я знаю, он отстает процента на 2–4 в разных опросах", – пояснил он свою точку зрения.

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Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.

По состоянию на 18 сентября, согласно результатам опроса, проведенного американской радиостанцией NPR, за бывшего вице-президента США, демократа Джо Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, за нынешнего главу государства Трампа – 43%.

ВИДЕО
Алеся Бацман / YouTube
Теги: США, выборы, протесты, Джо Байден, Альфред Кох, Дональд Трамп, президент
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