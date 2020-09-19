Байден опережает Трампа в президентском рейтинге

Согласно результатам опроса, проведенного американской радиостанцией NPR, за бывшего вице-президента США, демократа Джо Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, за нынешнего главу государства Дональда Трампа – 43%.

Байден лидирует в президентском рейтинге за шесть недель до выборов Фото: EPA

За шесть недель до выборов президента США кандидат от демократов, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден на девять процентных пунктов опережает своего главного конкурента, действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного радиостанцией NPR в сотрудничестве с PBS NewsHour и Marist.

В частности, за Байдена готовы проголосовать 52% опрошенных, за Трампа – 43%.

При этом, отмечает NPR, поддержка Байдена среди цветных избирателей ниже, чем была у экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Так, Байден среди небелых американцев пользуется поддержкой 60% респондентов (за Трампа готовы проголосовать 34%), тогда как четыре года назад Клинтон получила от этой группы 74% (Трамп – 21%).

Похожие результаты опросов накануне обнародовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.