Адвокат Ассанжа в суде рассказала, что Трамп предлагал основателю WikiLeaks помилование в обмен на условие

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот раскроет, кто стоял за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии в 2016 году, заявила адвокат Дженнифер Робинсон.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп был готов помиловать создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Gerald со ссылкой на австралийского адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон.

Об этом адвокат рассказала на судебном слушании.

По ее словам, предложение было сделано конгрессменом-республиканцем Дейном Рорабейкер и партнером Трампа Чарльзом Джонсоном, которые посетили Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне в 2017 году.

Робинсон рассказала, что Рорабейкер назвал это предложение "беспроигрышным решением". Он говорил, что после этого Ассанжу будет дано "помилование, гарантия или обязательство", которое позволит ему "жить своей жизнью".

Организация WikiLeaks накануне президентских выборов в США в 2016 году обнародовала почти 20 тысяч электронных писем Национального комитета Демократической партии США. В переписке члены Демократической партии США критиковали и высмеивали претендента на участие в президентской гонке от демократов сенатора Берни Сандерса, хотя официально заявляли о нейтральной позиции относительно соперничества сенатора с экс-госсекретарем, еще одним кандидатом Хиллари Клинтон.

WikiLeaks не указывала источник полученных данных, но представители демократов возложили ответственность за взлом на хакеров из России, пишет "Голос Америки".

Австралийский журналист Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

В настоящее время Ассанж остается в тюрьме "Белмарш" в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США.