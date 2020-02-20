Защита Ассанжа заявила, что Трамп предлагал основателю WikiLeaks помилование в обмен на оправдание России. Белый дом опроверг

По словам адвокатов основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, конгрессмен Дана Рорабахер по поручению президента США Дональда Трампа пытался уговориться Ассанжа признаться, что сервера Демократической партии США в 2016 году взломали не российские хакеры.

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу помилование, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку электронных писем Демократической партии. Об этом заявили защитники Ассанжа во время слушаний в лондонском суде, пишет The Guardian.

Адвокаты Ассанжа утверждали, что во время визита в Лондон в августе 2017 года конгрессмен Дана Рорабахер сказал основателю WikiLeaks, что по указанию президента он предлагает помилование или какой-то другой выход из ситуации, если Ассанж скажет, что Россия не имеет ничего общего с утечкой писем Демократической партии.

Сам Рорабахер в своем блоге опроверг данное заявление, заявив, что никогда не говорил с Трампом об Ассанже и ни Трамп, ни кто-либо еще, связанный с ним, не велел ему встретиться с основателем Wikileaks.

"Однако, когда я разговаривал с Джулианом Ассанжем, я сказал ему, что, если он сможет предоставить мне информацию и доказательства о том, кто на самом деле дал ему электронные письма Демократической партии, я бы тогда призвал президента Трампа помиловать его. Ни разу я не предлагал сделку, заключенную президентом, и при этом я не говорил, что представляю президента", – отметил он.

На заявление адвокатов Ассанжа отреагировали и в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам сообщила журналистам, что Трамп едва знаком с Рорабахемом, пишет The New York Times. Она также отметила, что Трамп никогда не разговаривал с Рорабахемом на тему помилования Ассанжа, а само заявление назвала "полной выдумкой и ложью".

Организация Wikileaks накануне президентских выборов в США в 2016 году обнародовала почти 20 тысяч электронных писем Национального комитета Демократической партии США. В переписке члены Демократической партии США критиковали и высмеивали претендента на участие в президентской гонке от демократов сенатора Берни Сандерса, хотя официально заявляли о нейтральной позиции относительно соперничества сенатора с экс-госсекретарем, еще одним кандидатом Хиллари Клинтон

WikiLeaks не указывала источник полученных данных, но представители демократов возложили ответственность за взлом на хакеров из России, пишет "Голос Америки".