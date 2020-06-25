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В США вынесли еще одно обвинение в отношении Ассанжа

Против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США выдвинули новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами Anonymous и LilzSec.

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Больше года Ассанж находится под стражей
Больше года Ассанж находится под стражей
Фото: ЕРА

Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 24 июня сообщили в министерстве юстиции США.

По версии обвинения, Ассанж и его сотрудники завербовали хакеров Anonymous для совершения компьютерных взломов в пользу WikiLeaks.

"Федеральное большое жюри сегодня вынесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа в преступлениях, связанных с его предполагаемой ролью в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории США", – говорится в документе.

Это заключение не предусматривает новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, которые перечисляются в первом обвинительном заключении, вынесенном в мае 2019 года. Однако оно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых ранее обвинили Ассанжа.

В минюсте отметили, что с первых дней существования WikiLeaks Ассанж выступал на хакерских конференциях, чтобы рассказать о своей истории "известного в Австралии хакера-подростка". Он призывал других совершать взломы компьютерных сетей для получения информации для WikiLeaks.

В ведомстве считают, что WikiLeaks опубликовала электронные письма, полученные в результате взлома сетей консалтинговой компании хакерами Anonymous и LilzSec.

В случае признания Ассанжа виновным ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения по каждому пункту, кроме сговора с целью совершения компьютерного взлома, за которое ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Австралийский журналист Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка. 

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

В настоящее время Ассанж остается в тюрьме "Белмарш" в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США.

Теги: США, хакеры, шпионаж, Anonymous, Джулиан Ассанж, переписка, журналисты, хищения, обвинения
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