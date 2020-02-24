В Лондоне стартуют слушания об экстрадиции Ассанжа в США. Ему грозит до 175 лет тюрьмы

В течение следующей недели королевский суд в Вулвиче заслушает аргументы сторон в деле об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, а затем уйдет на перерыв до 18 мая.

Слушания об экстрадиции Ассанжа в США могут продлиться до одного года Фото: EPA

В понедельник, 24 февраля, в королевском суде Вулвича (Лондон) начнутся слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит около 175 лет тюрьмы по 18 пунктам обвинения, пишет The Guardian.

В субботу, 22 февраля, в центре Лондоне прошла акция протеста, участники которой вышли с плакатами “Журналистика – это не преступление” и требовали отказать США в выдаче Ассанжа.

По информации издания, среди прочих в митинге участвовали бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс (он внесен в базу “Миротворца” за поддержку оккупации Крыма Россией) и известный британский модельер Вивьен Вествуд (создательница стиля одежды для панк-группы Sex Pistols и основательница стиля панк в моде).

Как пишет BBC, в течение следующей недели суд в Вулвиче заслушает аргументы сторон и уйдет на перерыв до 18 мая. Затем в течение трех недель будут проходить прения.

Суд должен удостовериться в том, что преступления, которые Ассанжу инкриминируют в США, “являются преступлениями, которые могли бы привести к судебному разбирательству в Великобритании, если бы произошли на ее территории”. В материале подчеркивается, что британский суд при рассмотрении экстрадиционного запроса не изучает вопрос виновности или невиновности подозреваемого, а только решает, есть ли основания для судебного разбирательства.

Роджер Уотерс на митинге в поддержку Ассанжа, 22 февраля. Фото: EPA

Если суд удовлетворит запрос, окончательное решение об экстрадиции должен принять глава МВД Соединенного Королевства. В случае если Ассанж решит оспорить решение суда в Вулвиче, рассмотрение может занять около года.

BBC отмечает, что Великобритания несколько раз отказывала США в удовлетворении экстрадиционных запросов. Последний раз – в 2012 году, когда отказала в выдаче британца Гарри Маккиннона (он взломал правительственные серверы США, по его утверждению, в поисках доказательств существования НЛО; Тереза Мэй, занимавшая тогда пост главы МВД, отказалась экстрадировать мужчину, заявив, что он серьезно болен). В свою очередь США в 2020 году отказались выдать Британии Энн Саколас, оперативницу ЦРУ и жену американского госслужащего (в 2019 году она сбила 19-летнего подростка в Нортгемптоншире, перепутав полосы движения на дороге; США заявили, что женщина обладает дипломатическим иммунитетом).

Австралийский журналист Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

В настоящее время Ассанж остается в тюрьме "Белмарш" в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.