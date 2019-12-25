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"Репортеры без границ" призвали освободить Ассанжа из гуманных соображений

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что обеспокоены нынешним состоянием здоровья основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, и призвали к его немедленному освобождению.

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Ассанж ждет в тюрьме слушаний об экстрадиции в США
Ассанж ждет в тюрьме слушаний об экстрадиции в США
Фото: ЕРА

Представители международной организации "Репортеры без границ" призывают немедленно освободить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы "Белмарш" из гуманных соображений. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации 24 декабря.

Слушание по делу об экстрадиции Ассанжа должно начаться в Вестминстерском мировом суде в Лондоне 24 февраля. "Репортеры без границ" обеспокоены сообщениями о том, что у Ассанжа не было достаточной возможности подготовиться к этому слушанию и что его адвокаты не имеют достаточного доступа к нему в тюрьме. Это нарушает права Ассанжа, подчеркнули в организации.

"Мы встревожены нынешним состоянием здоровья Джулиана Ассанжа и призываем к его немедленному освобождению из гуманитарных соображений. В США преследуют Ассанжа за его журналистскую деятельность, которая создает опасный прецедент для свободы прессы. Журналистское сообщество в США и за рубежом обеспокоено тем, что эти разбирательства выводят криминализацию журналистики о национальной безопасности на новый уровень. Этот прецедент может быть использован для судебного преследования журналистов и издателей в будущем за участие в мероприятиях, необходимых для журналистских расследований", – говорится в сообщении.

Кроме того, “Репортеры без границ” призвали власти США снять с Ассанжа обвинения в шпионаже. Его экстрадиция в США создаст опасный прецедент, считают правозащитники.

С 2012 года Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года британские полицейские задержали интернет-активиста после того, как власти Эквадора отозвали разрешение на его политическое убежище. Рассматривается вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему грозили пять лет лишения свободы за публикацию утечек секретных документов. От добровольной экстрадиции в США Ассанж отказался.

В Штатах Ассанжу предъявили обвинения по 18 пунктам.

3 июня издание Politico сообщило, что минюст США не будет предъявлять новых обвинений Ассанжу в деле об обнародовании засекреченных документов ЦРУ, потому что новые обвинения грозят распространением еще большего количества засекреченных файлов.

Эксперт ООН после посещения Ассанжа в британской тюрьме выразил обеспокоенность его психическим здоровьем.

8 ноября отец Ассанжа также заявил, что опасается за здоровье сына.

В открытом письме главе министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател, которое в ноябре подписали более 60 врачей, утверждается, что основатель WikiLeaks нуждается в срочной госпитализации.

В настоящее время Ассанж остается в заключении в тюрьме "Белмарш" в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США.

Теги: США, Великобритания, здоровье, преследования, шпионаж, Репортеры без границ, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, обвинения, тюрьмы
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