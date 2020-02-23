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За Ассанжем и его адвокатами тайно следили в посольстве Эквадора – СМИ

По данным австралийского телеканала ABC, слежка за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне могла вестись по просьбе США.

Ассанжа могут экстрадировать в США, где ему грозит длительный тюремный срок
Ассанжа могут экстрадировать в США, где ему грозит длительный тюремный срок
Фото: EPA

За основателем WikiLeaks австралийцем Джулианом Ассанжем, который в течение семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, тайно следили. Об этом говорится в расследовании австралийского телеканала ABC, опубликованном 23 февраля.

По данным телеканала, на видеозаписи среди прочего попали и конфиденциальные разговоры Ассанжа с адвокатами. В частности, ABC опубликовал видеозапись встречи основателя WikiLeaks с известным австралийским адвокатом Джеффри Робертсоном.

Телеканал не исключает, что видеонаблюдение могло быть частью "крайне незаконной операции", которая проводилась, вероятно, по просьбе США. В пользу этой версии говорит тот факт, что доступ к записям видеокамер получали пользователи с IP-адресов в США и Эквадоре.

Ассанж в течение семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле 2019 года власти Эквадора сдали его британским властям. В настоящее время Ассанж остается в заключении в тюрьме "Белмарш" в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже. В случае вынесения обвинительного приговора он может провести в тюрьме десятки лет, отмечал "Голос Америки".

Теги: США, Австралия, Лондон, шпионаж, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Эквадор
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