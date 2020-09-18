ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Директор ФБР: Россия продолжает пытаться влиять на выборы в США

Россия с 2016 года не прекращает пытаться повлиять на внутреннюю политику США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рэй: Мы видим очень активные усилия россиян по влиянию на наши выборы в 2020 году
Рэй: Мы видим очень активные усилия россиян по влиянию на наши выборы в 2020 году
Фото: EPA

Россия продолжает попытки повлиять на избирательный процесс в США и надеется дискредитировать кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом 17 сентября заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй во время выступления в Палате представителей Конгресса США, трансляцию опубликовал The Washington Post.

Глава ФБР отметил, что в отличие от 2016 года, когда Россия прибегала к хакерским атакам на сервера Демократической партии, в этом году она ограничивается кампаниями по дезинформации.

"Мы видим очень активные усилия россиян по влиянию на наши выборы в 2020 году посредством иностранного злонамеренного влияния – социальных сетей, государственных СМИ и других видов пропаганды", – заявил Рэй.

По его словам, ФБР предупредило Facebook и Twitter о фальшивых аккаунтах, связанных с РФ.

Недавно ФБР и Агентство национальной безопасности США выявили сложное вредоносное программное обеспечение российской военной разведки, добавил он. 

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

10 декабря 2019 года после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Россию от вмешательства в американские выборы 2020 года.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Теги: Россия, США, выборы, Джо Байден, ФБР, расследование, выборы в США, Кристофер Рэй, The Washington Post, дезинформация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Андре Тан рассказал, как его компания пережила карантин и сколько нужно зарабатывать, чтобы стать его клиентом
  Андре Тан рассказал, как его компания пережила карантин и сколько нужно зарабатывать, чтобы стать его клиентом
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Бэнкси лишился прав на одну из своих знаменитых работ
Бэнкси лишился прав на одну из своих знаменитых работ
"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке. Видео
"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке. Видео
"Переживем и эту неприятность". Ефремов высказался о своем заключении
"Переживем и эту неприятность". Ефремов высказался о своем заключении
36-летний Гончарук рассказал, почему остается холостяком
36-летний Гончарук рассказал, почему остается холостяком
"Очень похожа на бабушку". Тоня Матвиенко показала свою старшую дочь
"Очень похожа на бабушку". Тоня Матвиенко показала свою старшую дочь
Могилевская анонсировала работу над новым треком
Могилевская анонсировала работу над новым треком
Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой
Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой
Водонаева обнародовала видео с матерью
Водонаева обнародовала видео с матерью
  "Не останавливайтесь". Каминская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец с Дикусаром на "Танцах со звездами"
  "Не останавливайтесь". Каминская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец с Дикусаром на "Танцах со звездами"
Остапчук показал, как невеста делает ему уколы
Остапчук показал, как невеста делает ему уколы
  "Pornhub", "Позор", "Такое тело не стыдно показывать". Тина Кароль оголилась полностью
  "Pornhub", "Позор", "Такое тело не стыдно показывать". Тина Кароль оголилась полностью
"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье
"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье
Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу
Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу
Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим
Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS