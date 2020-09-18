Байден опережает Трампа на девять процентных пунктов – соцопрос

За 10 дней кандидат в президенты США демократ Джо Байден увеличил отрыв от своего соперника, действующего президента Дональда Трампа, на один процент голосов избирателей.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на девять процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos, и обнародованного 16 сентября.

Опрос был проведен 11–15 сентября. Он показал, что 50% потенциальных избирателей намерены голосовать за Байдена, а 41% – за Трампа. Еще 3% поддержат других кандидатов, остальные затруднились с ответом.

Большинство американских избирателей уже определились с выбором. Так, девять из 10 вероятных избирателей Байдена и восемь из 10 вероятных избирателей Трампа заявили, что они полностью уверены в своем выборе.

Согласно опросу, около 90% тех, кто высказался в пользу Байдена, полностью уверены в своем выборе, в случае с Дональдом Трампом так ответили около 80%.

Агентство напоминает, что победа кандидата в общенациональном всенародном голосовании не обязательно означает победу на выборах. Исход их будет решать коллегия выборщиков, представляющих каждый из штатов. Так, в 2016 году Трамп стал президентом, несмотря на то, что проиграл демократу Хиллари Клинтон по количеству отданных за него голосов избирателей.

Опрос проводился онлайн по всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие 1358 человек, включая 859 вероятных избирателей. Погрешность составляет около 4%.

Предыдущий опрос, данные которого были обнародованы 7 сентября, показывал отрыв Байдена от Трампа на 8% голосов.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп.