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Первые дебаты Трампа и Байдена. Онлайн-трансляция с переводом на русский

В Кейсовском университете Западного резервного района в Кливленде начинается первый раунд дебатов президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена, которые баллотируются на пост президента страны. Политики будут говорить о результатах своей результаты работы на топ-должностях, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, о защите избирательного процесса. Модератором дискуссии будет журналист Fox News Крис Уоллес, который вел президентские дебаты в 2016 году. Трансляцию с синхронным переводом на русский ведет телеканал "Настоящее время".

 
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Дебаты в Кливленде станут первыми из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября. 

Результаты опроса американской радиостанции NPR, проведенного 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года. 

Теги: США, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, Кливленд, выборы президента США 2020
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