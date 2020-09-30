Первые дебаты Трампа и Байдена. Онлайн-трансляция с переводом на русский

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Дебаты в Кливленде станут первыми из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, проведенного 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.