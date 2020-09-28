Трамп назвал "фальшивкой" сообщение The New York Times о том, что он годами не платил налоги

О том, что президент США Дональд Трамп имеет сотни миллионов долларов долга по федеральному подоходному налогу, 27 сентября сообщило американское издание The New York Times.

Трамп заявил, что опубликует свои налоговые декларации после проверки Фото: ЕРА

Журналисты The New York Times заявили, что президент США Трамп использовал бухгалтерские манипуляции для экономии средств на уплате налогов. На пресс-конференции в Белом доме 27 сентября, которая транслировалась в Twitter, он назвал эту новость "фальшивкой".

Трамп заявил, что New York Times "делают только негативные новости".

По его словам, на самом деле он платил налоги, и это будет ясно, когда появятся его налоговые декларации. Сейчас они якобы находятся на проверке.

При этом Трамп подчеркнул, что налоговая служба США относится к нему "очень плохо".

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/cNOWdtlxGC — The White House (@WhiteHouse) September 27, 2020

Президент США Дональд Трамп якобы не платил федеральный подоходный налог в течение 10 из последних 15 лет. Об этом 27 сентября сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа более чем за 20 лет.