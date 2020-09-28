Трамп назвал "фальшивкой" сообщение The New York Times о том, что он годами не платил налоги

Журналисты The New York Times заявили, что президент США Трамп использовал бухгалтерские манипуляции для экономии средств на уплате налогов. На пресс-конференции в Белом доме 27 сентября, которая транслировалась в Twitter, он назвал эту новость "фальшивкой".
Трамп заявил, что New York Times "делают только негативные новости".
По его словам, на самом деле он платил налоги, и это будет ясно, когда появятся его налоговые декларации. Сейчас они якобы находятся на проверке.
При этом Трамп подчеркнул, что налоговая служба США относится к нему "очень плохо".
LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/cNOWdtlxGC— The White House (@WhiteHouse) September 27, 2020
Президент США Дональд Трамп якобы не платил федеральный подоходный налог в течение 10 из последних 15 лет. Об этом 27 сентября сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа более чем за 20 лет.
4 ноября федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке отклонил жалобу Трампа на решение суда низшей инстанции, обязавшего главу Белого дома предоставить его налоговые декларации за 2011–2019 годы по запросу Вэнса. Адвокаты главы Белого дома обжаловали решение в Верховном суде.
В отличие от прежних президентов, Трамп отказывается обнародовать свою налоговую информацию. Окружной суд Вашингтона в мае 2019 года обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу США имеющиеся у нее финансовые отчеты американского президента. Юридическая команда Трампа обжаловала это решение.
9 июля Верховный суд США пришел к выводу, что Трамп не обладает неприкосновенностью от повестки, обязывающей его и его юридических представителей открыть финансовые документы и налоговые декларации по запросу Вэнса.