ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп назвал "фальшивкой" сообщение The New York Times о том, что он годами не платил налоги

О том, что президент США Дональд Трамп имеет сотни миллионов долларов долга по федеральному подоходному налогу, 27 сентября сообщило американское издание The New York Times.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп заявил, что опубликует свои налоговые декларации после проверки
Трамп заявил, что опубликует свои налоговые декларации после проверки
Фото: ЕРА

Журналисты The New York Times заявили, что президент США Трамп использовал бухгалтерские манипуляции для экономии средств на уплате налогов. На пресс-конференции в Белом доме 27 сентября, которая транслировалась в Twitter, он назвал эту новость "фальшивкой".

Трамп заявил, что New York Times "делают только негативные новости".

По его словам, на самом деле он платил налоги, и это будет ясно, когда появятся его налоговые декларации. Сейчас они якобы находятся на проверке.

При этом Трамп подчеркнул, что налоговая служба США относится к нему "очень плохо".

Президент США Дональд Трамп якобы не платил федеральный подоходный налог в течение 10 из последних 15 лет. Об этом 27 сентября сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа более чем за 20 лет.

4 ноября федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке отклонил жалобу Трампа на решение суда низшей инстанции, обязавшего главу Белого дома предоставить его налоговые декларации за 2011–2019 годы по запросу Вэнса. Адвокаты главы Белого дома обжаловали решение в Верховном суде.

В отличие от прежних президентов, Трамп отказывается обнародовать свою налоговую информацию. Окружной суд Вашингтона в мае 2019 года обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу США имеющиеся у нее финансовые отчеты американского президента. Юридическая команда Трампа обжаловала это решение.

9 июля Верховный суд США пришел к выводу, что Трамп не обладает неприкосновенностью от повестки, обязывающей его и его юридических представителей открыть финансовые документы и налоговые декларации по запросу Вэнса.

Теги: США, налоги, Дональд Трамп, президент, New York Times
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
Хайек сделала фото пальцами ног
Хайек сделала фото пальцами ног
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Каменских рассекретила часть своего рациона
Каменских рассекретила часть своего рациона
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
У Винника и Шоптенко диагностировали COVID-19
У Винника и Шоптенко диагностировали COVID-19
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS