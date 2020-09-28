Трамп заявил, что потребует от Байдена пройти тест на наркотики

Президент США Дональд Трамп собирается настойчиво требовать от своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах демократа Джо Байдена пройти тест на наркотики. Трамп считает, что дискуссионные выступления Байдена "установили рекорд по неуравновешенности".

Президент США Дональд Трамп заявил о настойчивом требовании от своего конкурента на предстоящих выборах, бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена пройти тест на наркотики до или после дебатов. Об этом он написал в Twitter 27 сентября.

"Я буду настойчиво требовать теста на наркотики от сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Его дискуссионные выступления установили рекорд по неуравновешенности. Только ли наркотики могли вызвать такое несоответствие?" – спросил Трамп.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Сам Трамп согласился также сдать тест на наличие наркотиков.

Президент США не предоставил доказательств того, что Байден может употреблять наркотики.

В августе Трамп высказывал подозрения по поводу того, что Байден употребляет наркотики. 26 августа он предложил Байдену пройти тест на наличие в организме запрещенных веществ.

Результаты опроса американской радиостанции NPR показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.