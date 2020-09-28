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Трамп заявил, что потребует от Байдена пройти тест на наркотики

Президент США Дональд Трамп собирается настойчиво требовать от своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах демократа Джо Байдена пройти тест на наркотики. Трамп считает, что дискуссионные выступления Байдена "установили рекорд по неуравновешенности".

Трамп назвал Байдена "сонным"
Трамп назвал Байдена "сонным"
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявил о настойчивом требовании от своего конкурента на предстоящих выборах, бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена пройти тест на наркотики до или после дебатов. Об этом он написал в Twitter 27 сентября.

"Я буду настойчиво требовать теста на наркотики от сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Его дискуссионные выступления установили рекорд по неуравновешенности. Только ли наркотики могли вызвать такое несоответствие?" – спросил Трамп.

Сам Трамп согласился также сдать тест на наличие наркотиков.  

Президент США не предоставил доказательств того, что Байден может употреблять наркотики.

В августе Трамп высказывал подозрения по поводу того, что Байден употребляет наркотики. 26 августа он предложил Байдену пройти тест на наличие в организме запрещенных веществ.

Результаты опроса американской радиостанции NPR показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года. 

Теги: США, Джо Байден, наркотики, дебаты, Дональд Трамп, выборы в США, подозрение
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