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Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов – Белый дом

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, президент США Дональд Трамп "примет волю американского народа".

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Трамп баллотируется на второй срок
Трамп баллотируется на второй срок
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов. Об этом на брифинге 24 сентября заявила его пресс-секретарь Кейли Макэнани, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент примет результаты свободных и справедливых выборов. Но я думаю, что ваш вопрос больше подходит для того, чтобы задать демократам, которые уже официально заявили, что не примут результаты выборов... [Президент] примет волю американского народа", – сказала спикер.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Трампа выдвинула Республиканская партия, его основным конкурентом считают бывшего вице-президента США Джозефа Байдена от Демократической партии.

23 сентября Трамп уклонился от однозначного ответа на вопрос о готовности гарантировать добровольную передачу власти в случае поражения на предстоящих выборах.

"Нужно смотреть, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно жаловался на бюллетени. Бюллетени – это катастрофа", – заявил Трамп, предположительно имея в виду бюллетени, которые будут отправлять американским избирателям по почте.

Сенатор-республиканец Митт Ромни сравнил ответ Трампа с ситуацией в Беларуси, где Александр Лукашенко 23 сентября провел свою инаугурацию тайно.

По данным опроса, проведенного радиостанцией NPR в сотрудничестве с PBS NewsHour и Marist, за Байдена готовы проголосовать 52% опрошенных, за Трампа – 43%.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Демократическая партия, выборы президента США 2020, Кейли Макэнани
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